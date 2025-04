Ralf Schumacher heeft in de podcast Backstage Pit Lane van Sky Germany zijn twijfels geuit over de capaciteiten van Jack Doohan in de Formule 1. Ondanks deze kritiek lijkt de jonge Australiër zijn plek bij Alpine voorlopig veilig te stellen, mede dankzij een enorme sponsorbijdrage van tien miljoen euro. Deze financiële injectie zou een belangrijke rol spelen in de beslissing van Alpine om de coureur aan boord te houden. De druk op Doohan nam toe na de komst van Franco Colapinto als reservecoureur, die vorig jaar indruk maakte bij Williams.

De start van het seizoen was voor de Alpine-coureur allesbehalve zeker. Er werd al volop gespeculeerd dat hij vervangen zou gaan worden door de veelbelovende Argentijn, die als reservecoureur eind vorig jaar werd gehaald. Doohan kwam in de eerste vijf races niet verder dan een dertiende plaats. Er werd echter ook gezegd dat zijn contract slechts de eerste zes races zou dekken, waardoor zijn toekomst na de Grand Prix van Miami in het duister gehuld bleef. Teambaas Oliver Oakes heeft echter publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Doohan, die volgens hem tijd nodig heeft om te presteren.

Artikel gaat verder onder video

€10 miljoen sponsor zorgt voor zekerheid Doohan

Schumacher, die zijn kritiek op Doohan niet onder stoelen of banken stak, zei: "Hij is niet goed genoeg voor de Formule 1." Toch erkent de voormalig Formule 1-coureur dat Doohan "zeker een goede coureur is", maar niet op het niveau dat de koningsklasse vereist. De mogelijke sponsorovereenkomst tien miljoen euro kan volgens Schumacher de twijfels over Doohan's toekomst wegnemen. "Ik hoor dat Doohan ook een sponsor van tien miljoen euro heeft en dat moet op de een of andere manier worden uitbetaald", zo zegt de Duitser.

Colapinto blijft indruk maken op Alpine

Ondertussen blijft Colapinto zijn potentieel tonen, onder meer met een indrukwekkende TPC-test voor Alpine in Monza een paar weken geleden. Doohan kan echter voorlopig rustig slapen tot de zomerstop in augustus. Hij heeft nu als we de geruchten mogen geloven de tijd om zijn plek in het team veilig te stellen tot de veertiende race in Hongarije op 3 augustus. De druk is echter hoog en Doohan zal moeten blijven presteren om zijn toekomst in de Formule 1 veilig te stellen.

Verstappen nieuws

Albers weet het zeker: 'Brown en Wolff delen informatie over Verstappen''

'Verstappen lijkt er niet meer van te houden om een F1-coureur te zijn'

'Als Saoedi-Arabië zich gaat bemoeien met Aston Martin, wordt Verstappen interessant'

Marko voorzichtig over GP Miami: 'Daarom is het een voordeel voor McLaren'

Sky Sports over mogelijke coureursruil Verstappen: 'Horner is fan van Russell'