Jack Doohan begon in 2025 als coureur van Alpine, maar stelde teleur en is inmiddels alweer een tijdje reservecoureur bij het Franse F1-team. Toch heeft hij, zo blijkt nu, opties voor 2026 waardoor hij wellicht wel weer in actie gaat komen volgend jaar in de koningsklasse.

Dit weet PlanetF1 te melden. Doohan moest lang wachten op zijn kans in de koningsklasse, maar kreeg deze kans uiteindelijk eind 2024 en begin 2025. Overtuigen kon hij echter niet, en nadat Flavio Briatore de touwtjes in handen kreeg bij Alpine werd Doohan al snel vervangen door Franco Colapinto. Hij kan echter ook nog niet overtuigen, waardoor wellicht reservecoureur Paul Aron dit seizoen nog een kans gaat krijgen.

Toekomst Doohan in F1

Doohan lijkt echter niet zo slecht in de markt te liggen in de koningsklasse. Naast dat Doohan nog steeds een kandidaat is om volgend jaar naast Pierre Gasly te rijden bij Alpine, lijkt nu dus ook Cadillac voor Doohan een optie te zijn. Het team, dat volgend jaar het elfde team gaat worden in F1, is nog op zoek naar twee coureurs. Doohan zou een kanshebber zijn voor een stoeltje. "PlanetF1.com heeft begrepen dat er tijdens het Britse Grand Prix-weekend gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Mick Doohan en Cadillac-teambaas Graeme Lowdon. Dat volgt op de Grand Prix van Monaco, waar het tweetal in diepgaande discussie werd gezien."

Cadillac in F1

Er worden nogal wat coureurs in verband gebracht met het stoeltje bij Cadillac. Zo werden Mick Schumacher, Colton Herta en Daniel Ricciardo wel eens genoemd. Toch lijken Valtteri Bottas en Sergio Pérez de twee voornaamste kandidaten te zijn om vanaf 2026 coureurs van Cadillac te zijn. Het team zou op zoek zijn naar ervaren coureurs die het team kunnen ondersteunen tijdens de eerste seizoenen in de koningsklasse.

