Jack Doohan zal niet in actie komen tijdens de aankomende F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Alpine heeft namelijk besloten Franco Colapinto in de blauw-roze wagen te zetten. Doohan was naar verluidt vóór zijn demotie al niet blij met de gang van zaken, wat voornamelijk kwam door zijn flinke crash op Suzuka.

Doohan werd derde in de FIA Formule 2 en mocht als reserve- en testcoureur een boel kilometers maken voor de Franse formatie. Toen Esteban Ocon had besloten voor 2025 naar Haas te verhuizen, werd al vrij snel aangekondigd dat Doohan het zitje over zou nemen - een logische keuze. De Australiër mocht vorig jaar door een vroegtijdig ontslag van Ocon al in Abu Dhabi zijn debuut maken. In 2025 heeft hij niet veel indruk kunnen maken en is tot nu toe een van vier puntloze coureurs. Flavio Briatore, die de verantwoordelijkheden van de vertrokken teambaas Oliver Oakes heeft overgenomen, besloot Doohan terug op de reservebank te zetten en Colapinto naar voren te schuiven. De populaire Argentijn zit bij Alpine op uitleenbasis van Williams.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vader Doohan uit onvrede over keuze Alpine en wijst naar resultaten Gasly

Oneens over crash op Suzuka

Voordat hij een stap terug moest doen na de wedstrijd in Miami, zou Doohan al ontevreden zijn geweest over de situatie bij Alpine. De bron hiervan was het forse ongeluk dat hij meemaakte tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan, weet The Race te melden. De DRS bleef geactiveerd aan het einde van het rechte stuk en omdat de achtervleugel open stond, had hij geen downforce en vloog hij bij het insturen op hoge snelheid van de baan. Het probleem was dat Doohan in de Alpine deed wat hij ook in de simulator kon doen, maar de manieren waarop de DRS gesloten konden worden in de echte auto, zouden niet overeen komen met de virtuele auto.

Oakes zei op Suzuka: "Het was een verkeerde inschatting om de DRS niet te sluiten bij het ingaan van de eerste bocht. Het is iets om van te leren." Doohan, overtuigd dat het aan de auto lag, zou boos zijn geweest dat zijn teambaas hem niet steunde. Hij vond dat het team op zijn minst medeverantwoordelijk was voor de crash, omdat hem niet was verteld dat de simulator niet overeenkwam met de echte Alpine.

Gerelateerd