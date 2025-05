Deze week nam Oliver Oakes plotseling afscheid als teambaas van Alpine. The Telegraph onthult dat Oakes dit slechts enkele dagen deed nadat zijn broer William werd gearresteerd. William Oakes was, net als Oliver, directeur van Hitech Grand Prix.

Oakes was slechts tien maanden in dienst bij Alpine voordat hij deze week zijn ontslag indiende bij het team. De Britse krant meldt dat William Oakes afgelopen donderdag werd gearresteerd op verdenking van het overdragen van crimineel vermogen. De politie nam daarbij een grote hoeveelheid contant geld in beslag. Oliver Oakes was op dat moment bezig met de voorbereidingen op de Grand Prix van Miami. De krant vroeg hem om een reactie, maar hij weigerde commentaar te geven.

Aandelenpakket waar een luchtje aan zit

De aanleiding zou verband houden met Hitech Grand Prix, waarvan de eigendomsstructuur al jaren onder een vergrootglas ligt. Tot negen dagen vóór de Russische invasie van Oekraïne in 2022 was 75 procent van het team in handen van Dmitry Mazepin, de vader van voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin. Daarna nam Oliver Oakes het aandeel van Mazepin over en richtte in maart van dat jaar Hitech Global Holdings Ltd op om het aandelenpakket daarin onder te brengen. De holding werd opgericht drie dagen nadat Mazepin en zijn zoon door zowel het VK als de EU werden gesanctioneerd, wat leidde tot vragen in zowel het Britse parlement als bij de Europese autoriteiten.

Aandelen gekocht of overgenomen?

Oakes verklaarde destijds dat het altijd al de bedoeling was dat Mazepins bedrijf zich zou terugtrekken uit Hitech Grand Prix, maar in het parlement werd opgemerkt dat de aandelen niet verkocht, maar overgedragen waren. "Er lijkt geen geld te zijn betaald voor dit belangrijke economische belang in een wereldwijd toonaangevend Grand Prix-team. Er is een duidelijk risico dat oligarchen gebruikmaken van stromannen, en dat dit wangedrag hier aan wal spoelt en zichtbaar is bij Companies House," aldus Labour-parlementslid Liam Byrne.

Aanvankelijk werd gedacht dat Oakes Alpine zou hebben verlaten vanwege onvrede over de werkwijze van Flavio Briatore, maar in een gezamenlijke verklaring werd gemeld dat hiervan geen sprake was. Oakes zou na de race in Miami zijn afgereisd naar Dubai.

