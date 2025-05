De vader van Jack Doohan, Mick, heeft gereageerd op het nieuws dat zijn zoon is teruggezet naar de rol van reservecoureur bij Alpine. Doohan senior haalt op Instagram de statistieken van Pierre Gasly aan, die volgens hem niet veel verschillen van die van zijn zoon.

Deze week werd bekend dat Jack Doohan zijn zitje moet afstaan aan Franco Colapinto. Eerder was al naar buiten gekomen dat voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes uit eigen beweging is opgestapt bij de Franse renstal, al zijn de redenen daarvoor nog altijd onbekend. Toch lijkt de rol van Doohan mogelijk tijdelijk te zijn, aangezien in het persbericht nadrukkelijk werd verwezen naar de vijf komende races die Colapinto zal rijden.

Mick Doohan laat van zich horen

Op social media zet vader Mick de statistieken van zijn zoon naast die van Gasly. De resultaten verschillen weinig van elkaar, en hoewel Mick geen bijschrift heeft toegevoegd, is duidelijk dat hij het niet eens is met de beslissing van het team. Wel is het grote verschil dat Gasly in Bahrein punten wist te scoren, terwijl Doohan één DNF meer achter zijn naam heeft staan.

