Jack Doohan zal niet in actie komen tijdens de aankomende F1 Grand Prix van Emilia-Romagna na een besluit van Alpine om Franco Colapinto in te zetten. De laatstgenoemde komt uit Argentinië en heeft een heleboel fans die over de grens zouden zijn gegaan. Doohan kreeg te maken met dreigementen, wat de veiligheid van hem en zijn familie beïnvloedde evenals zijn slaap.

Doohan is naast Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto en Liam Lawson één van vier coureurs die tot nu toe nog geen punt heeft behaald. Hij was jarenlang een juniorcoureur van Alpine, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam. Hij stond een seizoen lang aan de zijlijn als reservecoureur, wachtend op zijn grote kans, en die kreeg hij vanaf Abu Dhabi vorig jaar als vervanger van Esteban Ocon. Maar de Australiër heeft in de zes verreden Grands Prix van 2025 niet genoeg indruk gemaakt en dus krijgt Colapinto, naar verluidt voor vijf races, de mogelijkheid om te laten zien uit welk racehout hij is gesneden. De geruchten dat Colapinto, die bij Alpine zit op uitleenbasis van Williams, Doohan zou vervangen, speelde al langere tijd en Doohan werd zelfs bedreigd door Colapinto-fans, zo weet de bekende fotograaf Kym Illman te onthullen.

Grote zorgen om hun veiligheid

"Jack had de dreiging van Franco op ieder moment boven zijn hoofd hangen in zijn korte 2025-seizoen", vertelde Illman op zijn YouTube-kanaal. "Hij werd door de media constant gevraagd over zijn toekomst en er is geen twijfel over mogelijk dat het een impact heeft op een coureur. Daar kwam nog bij dat hij allerlei bedreigingen kreeg online. Het werd zo erg dat hij 24/7 beveiliging om hem heen had in Miami. Hij had het al gepland om diezelfde beveiliging in te huren voor de Braziliaanse Grand Prix."

Normaal gesproken zijn het alleen Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri die ten allen tijde beveiliging om hen heen hebben, legde de fotograaf uit. Hij benadrukte dat de bedreigingen zwaar op Doohan wogen. "Mensen hadden zijn persoonlijke emailadres ontdekt en stuurden hem bedreigingen, waardoor Jack, zijn vrienden en zelfs zijn vader zeer bezorgd waren om hun veiligheid in Miami. Het had zelfs invloed op zijn slaap."