Er vonden tijdens de F1 Grand Prix van Miami meerdere merkwaardige incidenten plaats. De meest opvallende waren Lando Norris die rondreed met gereedschap van McLaren in de cockpit, en Carlos Sainz en Pierre Gasly die vrijuit gingen ondanks het overtreden van de regels rondom gele vlaggen. Door middel van een eerder vergrijp van Max Verstappen is het duidelijk dat de stewards afgelopen weekend fout zaten.

Norris had er nog maar twee ronden in de vrije training op het Miami International Autodrome opzitten of hij moest al terug naar binnen. Hij riep over de boardradio dat er nog gereedschap in de cockpit lag. Eenmaal bij de pitbox van McLaren gearriveerd, haalden engineers inderdaad twee grote zaklampen tevoorschijn. Na de Grand Prix van zondag kregen Sainz en Gasly een onderzoek aan hun broek, omdat ze niet afgeremd zouden hebben voor gele vlaggen. De stewards besloten geen straffen uit te delen, ondanks dat ze wel de regels hadden overtreden. In een verklaring van de FIA lieten de stewards weten dat het ging om een "uniek scenario".

Norris liep gevaar door knullige fout van McLaren

McLaren kreeg niets meer dan een formele waarschuwing voor het overtreden van artikel 34.14.c van het sportief reglement, oftewel het naar buiten sturen van de auto van Norris in "onveilige omstandigheden". Dat er geen forse straf werd uitgedeeld aan de Britse renstal, kwam als een verrassing. De stewards vonden dat echter onnodig, omdat ze op de onboardbeelden zagen dat Norris de twee zaklampen op de een of andere manier veilig kon vasthouden.

Maar overtredingen horen te draaien om wat er expliciet fout is gegaan en niet om de consequenties. Wat nou als Norris het gereedschap alsnog had laten vallen en ze onder zijn rempedaal terecht waren komen? Dat is wat Johnny Herbert overkwam op Monza in 1998 met een spin op hoge snelheid tot gevolg. Zaklampen in een F1-auto laten liggen kan niet anders beschreven worden dan knullig en gevaarlijk, en omdat het hier gaat om de veiligheid van de coureur hoorde het team een flinke straf te krijgen.

Geen straf ondanks duidelijke overtreding

Sainz en Gasly werden negende en dertiende in Florida, respectievelijk, en mochten na een onderzoek van de FIA deze posities behouden. De stewards benadrukten dat ze niet genoeg snelheid hadden geminderd in de sectoren waar gele vlaggen hingen voor de stilgevallen Kick Sauber van Gabriel Bortoleto, maar er werd alleen een formele waarschuwing uitgedeeld vanwege een "uniek scenario". De stewards legden in een verklaring uit dat de gele vlag bij één marshalpost werd gezwaaid en dat de gele vlag voor een gele achtergrond hing (waarschijnlijk een DHL-reclamebord), waardoor deze niet goed te zien was. Daar kwam nog bij dat het lichtpaneel eveneens geen geel licht toonde en dat Williams en Alpine hun coureurs daarom niet hadden kunnen waarschuwen.

Vergelijking met incident van Verstappen

Verstappen maakte een soortgelijke situatie mee tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar in 2021. Pierre Gasly stopte met een kapotte voorvleugel langs de kant van de baan. Er werd bij één marshalpost met de gele vlaggen gezwaaid en toen Verstappen eenmaal bij de stilgevallen AlphaTauri aankwam, waren de lichtpanelen uitgezet. Red Bull dacht daarom dat de gele vlag was ingetrokken en Verstappen kon gewoon de DRS op dat punt activeren. Kreeg hij een waarschuwing? Nee, hij kreeg een gridstraf van 5 posities en 2 strafpunten op zijn superlicentie. En dat was de juiste beslissing van de stewards.

In een verklaring van de FIA stond uitgelegd dat de coureur volgens artikel 27.1 van het sportief reglement alleen en zonder hulp de auto moet kunnen besturen, oftewel ook al werd Verstappen niet door Red Bull gewaarschuwd voor de gele vlag, hij is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het afremmen voor een gevaar op de baan. Daar komt nog bij dat de vlaggen van de marshals leidend zijn en dat de lichtpanelen slechts een extra hulpmiddel zijn. Dat Sainz en Gasly dus niet bestraft zijn voor iets wat als gevaarlijk wordt beschouwd, is onbegrijpelijk. Het lukte de andere vijftien overgebleven coureurs wél om de gele vlag te zien en af te remmen voor de stilgevallen Bortoleto.

Een mogelijke oplossing voor deze inconsistentie kan de aanstelling zijn van vaste stewards. Elke Grand Prix wordt het groepje van vier afgewisseld, maar misschien zorgt dit voor te veel speelruimte en andere interpretaties van de regels als het gaat om beslissingen moeten nemen over overtredingen.

