Max Verstappen was duidelijk niet blij na de F1 Grand Prix van Miami, die door Oscar Piastri werd gewonnen voor Lando Norris. Verstappen werd vierde en was na de race duidelijk klaar met het weekend dat hij had meegemaakt.

Verstappen kwam zondag tijdens de zesde race van 2025 als vierde over de streep en zal voor zijn gevoel wellicht derde geworden zijn als de virtual safety car niet naar buiten was gekomen en gunstig uitpakte voor Russell. Dit zorgde ervoor dat Russell derde werd achter het dominante McLaren-duo, ondanks dat Verstappen nog tot 1.4 seconden van Russell kwam voor die derde plek. Na afloop stelde Verstappen echter al 'dat hij niet in Miami was voor P3 of P4' en dat het hem niet zoveel uitmaakte of hij nou derde of vierde werd. Hij vond de achterstand van Red Bull 'mijlenver' ten opzichte van McLaren en was na de race ook even klaar met de vragen van Sky Sports.

Verstappen in verbaal gevecht met Sky Sports

De vraag die na de race in Miami vanuit Sky Sports werd gesteld, “Vind je jezelf voorspelbaar of onvoorspelbaar voor andere coureurs?”, viel bij de viervoudig wereldkampioen Verstappen in het verkeerde keelgat. “Hoezo, is dat een probleem?” De verslaggever herstelde vervolgens zichzelf en vult zijn vraag aan. “Nee, dat zeg ik niet... Ik denk dat je probeert te verdedigen en alles doet wat nodig is om voorop te blijven.” De reactie van Verstappen is vervolgens kort maar krachtig: “Net als iedereen.”

