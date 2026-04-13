'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'
'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'
Hoewel Max Verstappen nog altijd in dienst is van Red Bull Racing, is het Oostenrijkse team achter de schermen ook bezig om een eventueel vertrek op te vangen. In de media verschenen de afgelopen weken geruchten over Charles Leclerc, maar ook over Oscar Piastri. New Zealand Herald stelt echter dat Red Bull het gat zou opvullen met een coureur uit eigen gelederen.
Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak, maar de huidige prestaties van Red Bull Racing hebben voor twijfels gezorgd. Daarnaast is de huidige manier van racen in de Formule 1 niet iets waar Verstappen achter staat. De Nederlander gaf tijdens het raceweekend in Japan aan dat hij zijn toekomst daarom in de lentestop zou gaan overwegen. Of dit een definitief vertrek uit de Formule 1 betekent of simpelweg een overstap naar een ander team, is niet duidelijk.
Red Bull bereid zich voor op eventueel vertrek Verstappen
Ook Red Bull bereidt zich voor op een eventueel vertrek van de viervoudig kampioen. Daarbij zouden twee scenario’s op tafel liggen: een topcoureur van een ander team binnenhalen, al blijkt dat nog niet zo makkelijk, of kiezen voor een ‘interne oplossing’. Die laatste optie geniet volgens het medium de voorkeur bij de aandeelhouders van Red Bull. Zij zouden de druk hebben opgevoerd bij teambaas Laurent Mekies om bij een vertrek van Verstappen Liam Lawson opnieuw promotie te geven naar het topteam.
Interne oplossing
Lawson kreeg die kans al aan het begin van 2025, maar werd na twee races uit de wagen gezet en gedegradeerd naar de Racing Bulls. Yuki Tsunoda werd vervolgens naast Verstappen gezet, maar wist uiteindelijk ook geen potten te breken. Inmiddels heeft Isack Hadjar dat stoeltje overgenomen en hij lijkt, hoewel ook hij met de problemen van de RB22 moet omgaan, wél in het pulletje te vallen.
'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'
