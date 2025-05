Lando Norris kwam op zondag in Miami als tweede over de streep nadat de Britse coureur het behoorlijk aan de stok had met Max Verstappen. Na afloop van de sessie is hij niet te spreken over de Nederlander en zet hij hem zelfs behoorlijk voor joker op de persconferentie.

Tijdens de start van de Grand Prix van Miami leek Norris al vroeg op zoek te gaan naar de leiding van de race toen hij Verstappen voorbij probeerde te steken. De Nederlander gooide echter - zoals je van hem kan en mag verwachten - pontificaal de deur dicht voor zijn concurrent, waardoor Norris een hoop plekken verloor. De Brit moest namelijk even uitwijken en zag daardoor een hoop bolides voorbij komen. Het zorgde voor frustraties bij Norris en een onderzoek van de FIA, al bleek Verstappen binnen de lijntjes gekleurd te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Middelvinger

Norris wist zich knap terug te vechten in de race en nadat teamgenoot Oscar Piastri na een intens gevecht Verstappen wist in te halen, was het vervolgens de beurt aan de nummer twee in het wereldkampioenschap. Het werd opnieuw een pittig gevecht met het haar op de tanden. Norris kreeg wederom een paar keer het deksel op de neus, maar wist na een middelvinger richting Verstappen en meerdere pogingen uiteindelijk toch voorbij te gaan aan de viervoudig wereldkampioen.

Eigen race vergald

Op de persconferentie na afloop is de Brit echter niet bepaald te spreken over zijn concurrent: "Hij vecht hard, maar dat moet hij zelf weten. Hij weet dat hij zijn eigen race compleet vergald heeft. Hij is niet zo heel slim aan het racen. Vandaag had hij waarschijnlijk derde kunnen eindigen en dat is niet gebeurd daardoor", zo haalt hij uit naar Verstappen: "Hij vecht hard, zoals we altijd van hem verwachten", besluit Norris.

Gerelateerd