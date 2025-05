De Grand Prix van McLaren werd zondag een één-twee voor het team van McLaren, al moest men daarvoor wel eerst afrekenen met Max Verstappen. Het leverde een aantal pittige gevechten op op de baan en met name bij Lando Norris liepen daardoor de frustraties in de cockpit aardig op.

Zondag vertrok Verstappen vanaf pole position in Miami op jacht naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De Nederlander wist wel dat hij een pittige kluif zou krijgen aan het afweren van de McLarens, die onder droge en warme omstandigheden dit seizoen ijzersterk zijn in de races. Lange tijd leek regen ook een onderdeel van de race te gaan spelen, maar die bleef uit, waardoor Verstappen op zichzelf aangewezen was. Hij ging de strijd aan en maakte rondenlang het leven zuur van Oscar Piastri, die uiteindelijk dan toch aan de wereldkampioen voorbij kwam.

Artikel gaat verder onder video

Poging Norris

Even later meldde Norris zich aan de staart van de RB21 en ook de Brit waagde meteen een poging, hem ging het echter wat minder gemakkelijk af dan Verstappen die pontificaal de deur dichtgooide na Norris zijn actie in bocht één. De Brit die kon er - zo lijkt het - niet helemaal om lachen en trakteerde Verstappen vervolgens op een middelvinger vanuit de cockpit van zijn McLaren. Of het vriendschappelijk of daadwerkelijk gefrustreerd was, is niet helemaal duidelijk. Opmerkelijk is het echter zeker. Even later kwam hij alsnog voorbij aan de viervoudig wereldkampioen. De beelden van het controversiële moment zijn hier te bekijken.

