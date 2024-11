Max Verstappen zal dit weekend beginnen aan de F1 Grand Prix van Las Vegas met de kans om zijn vierde wereldkampioenschap te verdienen. De Nederlander denkt dat Red Bull Racing nog niet de favoriet is, tenzij er iets veranderd is bij de andere teams, zo liet hij cryptisch weten tijdens de mediadag.

In 2022 pakte Verstappen de wereldtitel met nog vier races te gaan en in 2023 met nog zes races te gaan, maar dit jaar liep het anders. Hij won zeven van de eerste tien Grands Prix, voordat McLaren en Ferrari de energiedrankfabrikant voorbij stevenden qua snelheid en tevens in het constructeurskampioenschap. Lando Norris was nog maar 44 punten verwijderd van de leiding bij de coureurs, totdat Verstappen oppermachtig was in de Braziliaanse regen. De laatstgenoemde heeft het al het hele seizoen verdacht gevonden hoe snel McLaren en Ferrari het gat konden dichten naar Red Bull.

Foefjes

Tijdens de mediadag in Las Vegas zei Verstappen: "Hopelijk zijn er een aantal dingen veranderd, niet per se van onze kant. En hopelijk kunnen we nu dan de ware race performance zien van elke auto", geciteerd door De Telegraaf. McLaren werd onderzocht voor de foefjes betreffende de achtervleugel en het stoppen van water in de band, terwijl Ferrari de afstelling zal moeten aanpassen na een nieuwe Technical Directive. De achtervleugel was te flexibel wat meer topsnelheid opleverde, en werd daarom de mini-DRS genoemd. De FIA verplichtte McLaren om dit op te lossen. Voor het trucje met water in de banden hebben de internationale autosportbond en Pirelli geen bewijs kunnen vinden. De nieuwe Technical Directive komt naar aanleiding van klachten van Red Bull die zagen dat er gesjoemeld werd met zogeheten satellite skids.

Uitdaging in Las Vegas

Red Bull vond de RB20 verrassend snel in São Paulo. "In de sprintrace daar, toen het nog niet regende, zaten we er best dichtbij", vertelde Verstappen die vervolgens benadrukt dat ze niet meteen de favoriet zijn na de zege op de zondag op Interlagos. "Het is niet zo dat we, nu we in de regen hebben gewonnen in Brazilië, alles hebben opgelost en het er allemaal geweldig uitziet. We zijn zeker nog niet het snelst. De auto hebben we kunnen verbeteren sinds vorige maand, maar in Austin misten we in de race duidelijk nog de snelheid en een week later in Mexico hadden we een vrij slechte race. En hier is het voor iedereen weer een uitdaging om de banden te laten werken, omdat het een stuk kouder is dan op andere plekken."

