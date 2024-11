Zaterdag werd bekend dat de FIA onderzoek doet naar teams die mogelijk een trucje uitvoeren met de banden. Het team van McLaren wordt onder andere verdacht van het gebruik maken van zo'n soort foefje en in gesprek met Autosport.com buigt Pirelli-chef Mario Isola zich ook over het fenomeen.

De Formule 1-teams zoeken constant de mazen van de wet op. Het team van Red Bull Racing had, ten tijde van de hoogtijdagen van Sebastian Vettel, een mogelijk trucje bedacht, wat destijds nog niet verboden was. Hoe het precies in elkaar steekt, dat is niet helemaal bekend. Het idee is dat er een laagje water in de banden wordt verwerkt, om op die manier de temperatuur omlaag te krijgen en dus de slijtage tegen te gaan. Red Bull zou volgens Auto Motor und Sport een concurrent hebben gezien die anno 2024 zo'n soort constructie gebruikt. Het zou volgens het Oostenrijkse team om een oud-werknemer gaan die inmiddels aan de slag is gegaan bij een concurrent en het idee heeft verfijnd.

Pirelli heeft (nog) niets vreemds gezien

Hoewel de FIA hetgeen onderzoekt, moet Isola erkennen dat zijn team niets geks heeft gezien. "Ik kan niets vreemds zien aan de hand van de gegevens die we hebben. Ik heb geen enkel bewijs. Het is duidelijk dat, zoals ik al zei, het nu aan de FIA ​​is om te beslissen wat te doen en om ons te vertellen of we kunnen steunen, want uiteindelijk is het enige wat we kunnen doen hen steunen. Als we iets kunnen doen om hen te controleren of advies te geven over een mogelijke situatie, staan ​​we klaar om hen te ondersteunen", zo verklaart Isola.

Isola snapt het idee wel

Daarnaast is het verhaal ook nieuws voor de Italiaanse topman. "Ik ben me van geen enkel probleem bewust, maar ik heb het verhaal gehoord en ik heb ook geprobeerd te begrijpen waarom het gedaan zou moeten worden, en nu heb ik een idee. Maar voor de rest is het allemaal in handen van de FIA", zo vertelt hij.

FIA heeft geen bewijs

De werkwijze om water in de banden te gieten, is volgens hem niet zo moeilijk. "Hoe je dat moet doen, is heel eenvoudig. Je hebt een klep – en je doet er gewoon water in. Maar hoe het systeem werkt is een ander verhaal. Het is eigenlijk een thermisch effect: warmteoverdracht tussen de band en de velg die meer consistentie of minder degradatie van de band zou moeten geven, zelfs als je de druk slechter onder controle hebt", zo vertelt hij. Daarnaast mag duidelijk zijn dat zo'n techniek is verboden: "In de technische richtlijn staat dat elke wijziging hierin verboden is, en dat is heel duidelijk. Maar dan moet je wel over een duidelijk bewijs beschikken als je in zo’n situatie zit."

