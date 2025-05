Pirelli brengt tijdens het raceweekend in Imola voor het eerst de nieuwe, zachte C6-band mee. Hoe deze band presteert is erg belangrijk, want het kan zorgen voor heel andere strategieën in de Formule 1, aldus Mario isola, baas van de bandenafdeling van de hoogste raceklasse.

De afgelopen jaren waren sommige teams zó dominant, dat de races uiteindelijk voorspelbaar werden. Isola legt uit waarom dat een probleem is: "We moeten kijken of er nog een andere manier is om banden te kiezen, zodat we teams kunnen ‘pushen’ naar een tweestopstrategie.” Hiermee wil Pirelli ervoor zorgen dat het verschil in de banden groter zal worden, waardoor de spanning in de races terugkomt: “Hopelijk krijgen we in Imola data over de C6-band. Daarna kunnen we simuleren wat er mogelijk is met verschillende bandkeuzes."

Veel C-statistieken, maar met een doel

De Italiaanse bandenspecialist geeft een voorbeeld: “Bijvoorbeeld, tussen C3 en C4 zit niet veel verschil. Misschien kunnen we dan C2, C4 en C5 gebruiken." Hij onderbouwt deze stelling: “Dat betekent dat als je maar één keer wilt stoppen, je met de C2-band rijdt, maar die is langzamer. Dus je hebt niet hetzelfde voordeel als als je voor C3, C4 en C5 kiest.” Daarna benadrukt hij nog: “Op andere circuits kunnen we denken aan C3, C5 en C6. Of C2, C4 en C5. Imola is belangrijk, omdat we echt extra data nodig hebben over de C6.”

Teams spelen vaak slim in op strategieën

Isola zegt overigens dat Pirelli niet beslist over de gemaakte keuzes: “We maken een voorstel aan de FIA en F1. We delen het met de teams, en daarna komen we samen tot een afspraak, met goedkeuring van de FIA.” Pirelli wil ook niet dat teams allemaal dezelfde strategie gebruiken. Daarom zijn er veel mogelijkheden. Isola: “We proberen het de teams lastig te maken, en zij vinden altijd wel een oplossing. Het is een verhaal dat nooit ophoudt.”

