Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is nog altijd niet vergeten hoe er met hem is omgegaan door de Britse pers de afgelopen weken. Na de overwinning in Brazilië, waarbij Esteban Ocon en Pierre Gasly het podium aanvulden, mist de Nederlander de Britse media op de persconferentie en stelt de nodige vragen.

De afgelopen weken kwam er veel kritiek te staan op de rijstijl van Verstappen. Dat werd gesteund door voormalig Formule 1-coureur, maar ook Sky Sports F1-analist Johnny Herbert. Herbert gaat ook door het leven als FIA-steward en is niet de grootste fan van Verstappen. Voor diverse overtredingen in Mexico werd Verstappen fors gestraft en dat was volgens Herbert meer dan terecht. Ook de beslissing voor de taakstraf voor het vloeken, was op het moment dat Herbert één van de stewards was.

'Zie helemaal geen Britse pers'

De normaliter aanwezige Britse media, was niet aanwezig bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd in Brazilië. "Ik heb een klein vraagje. Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn, maar ik zie helemaal geen Britse pers. Moesten ze rennen naar het vliegveld of iets? Of weten ze niet waar de persconferentie is?", zo krijgt de Nederlander de lachers op zijn hand. Pierre Gasly valt Verstappen bij: "Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag."

