Ook Jos Verstappen kan opgelucht ademhalen na de overwinning van zoon Max in Brazilië. Onder extreem veranderlijke omstandigheden en vanaf P17 wist Verstappen junior de zege naar zich toe te trekken en wist hij de RB20 op de baan te houden.

Voor Red Bull Racing is de overwinning in Brazilië de eerste sinds Spanje, waar ook Verstappen aan het langste eind wist te trekken. In de strijd om de titel heeft Verstappen ook goede zaken gedaan, want titelrivaal Lando Norris staat inmiddels op 62 punten achterstand. Daardoor kan Verstappen, met een beetje geluk, in Las Vegas al kampioen worden.

"Max was ontzettend getergd"

De afgelopen weken is er veel kritiek op de rijstijl van Verstappen gekomen en die berichten heeft vader Jos ook gelezen. Jos 'The Boss' was kritisch op de uitspraken van FIA-steward Johnny Herbert, maar ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill, die snoeihard uithaalden naar de Red Bull-coureur. Het heeft gewerkt als een rode lap op een stier, zo vertelt Jos bij Viaplay: "Ik denk dat Max ontzettend getergd was. Ik denk dat hij echt heeft laten zien wie de allerbeste is en zeker naar die Engelse journalisten, die Engelse ex-coureurs en die commentatoren. Ik denk dat Max vandaag waanzinnig was." Op de vraag of het optreden van Max ook vader Jos heeft verbaasd, legt Verstappen senior uit: "Ik heb heel veel met hem meegemaakt, maar vandaag was wel één van de allerbesten."

Titelstrijd

Wat betreft de titelstrijd, zien de kansen van Verstappen er weer anders uit, dan voorafgaand aan dit weekend. Jos Verstappen kan dan ook eindelijk weer opgelucht ademhalen: "Dit is wel heel positief. We hebben gezien dat er heel veel en heel snel van alles kan gebeuren, met nog drie wedstrijden te gaan, hebben we iets meer rust. Het ziet er goed uit."

