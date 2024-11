Enkelvoudig racewinnaar Pierre Gasly wist in Brazilië, onder lastige omstandigheden, uit de problemen te blijven en wist een knappe tiende plek om te zetten in een P3. Met zijn teamgenoot op P2, betekent het een heleboel punten voor het geplaagde Alpine.

De Grand Prix van São Paulo werd diverse keren onderbroken door een rode vlag en safety car-momentjes, maar het duo van Alpine hield het hoofd koel en wist gestaag door te stoten naar het podium. Niet alleen Gasly neemt plaats op het erepodium, de Fransman wordt namelijk vergezeld door voormalig teamgenoot Max Verstappen en teamgenoot Esteban Ocon.

"Niemand had dit op zijn bingokaart staan"

Gasly vertrok zondagmiddag vanaf P10 en is, logischerwijs, euforisch na afloop: "Het is ongelooflijk voor het hele team. We gaan zo'n moeilijk seizoen door en we hebben heel veel moeite om punten te scoren, maar we wisten dat er met zulke omstandigheden wel iets mogelijk was. We geloofden het eigenlijk niet tot het einde. Twee auto's op het podium, dat had niemand op zijn bingokaart staan."

We hebben nooit opgegeven

Achter de schermen bij de Alpine is het onrustig, met het afstoten van de motorafdeling en verkoopgeruchten die in lucht hangen, maar het raceteam heeft zich niet laten afleiden. "De auto zag er snel uit tijdens de droge omstandigheden, maar we hadden echt een beroerde kwalificatie met een paar incidenten, waardoor we best wel achteraan begonnen. Maar ik heb tien posities weten goed te maken, dus ik sta nu helemaal te stuiteren. Ik ben erg trots op dit team, want het is echt een lastig jaar. Het was makkelijk geweest om op te geven, maar dat hebben we niet gedaan en nu staan er twee auto's op het podium", aldus Gasly.

