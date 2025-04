De Grand Prix van Saoedi-Arabië lijkt nog spannender te worden: Pirelli heeft een keuze gemaakt om zachtere banden mee te nemen naar het Jeddah Corniche Circuit.

Het circuit is in het verleden vrij eenzijdig geweest waarbij bijna alle coureurs kozen voor een één-stop strategie. Coureurs spreken door de wijziging van de banden van een 'gamechanger'. De wijzigingen, waarbij de C5 de zachtste compound is (in plaats van de C4 van vorig jaar), kunnen voor onvoorspelbare situaties zorgen én een actievere race. Mario Isola, Motorsport Director bij Pirelli, legde de beslissing uit: "We wilden in deze richting gaan om de teams en coureurs een breder scala aan strategie-opties te bieden"

Russell zeer enthousiast over Pirelli-banden

Mercedes-coureur George Russell is zeer enthousiast over deze wijziging: ''We hebben allemaal gepleit voor zachtere banden, en we zagen dat de banden in Japan te hard waren. Hopelijk voorkomt dit dat de één-stop strategie te dominant wordt en biedt het verschillende strategieën", zei hij. Russell deelde ook zijn gedachten over de C3, C4 en C5 bandenkeuze voor het weekend: "Niemand heeft de harde banden nog gebruikt, en niemand weet of dit een één-stop strategie zal zijn of dat we misschien twee keer moeten pitten."

