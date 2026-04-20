Vandaag was daar dan het grote overleg tussen de FIA, Formule 1 en de elf teams, waarbij een akkoord is bereikt. Dat nieuws, maar ook al het andere meest gelezen nieuws, vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag was dus de dag van het overleg, waarbij een akkoord werd bereikt. Audi heeft daarnaast de misvatting opgehelderd en stelt dat het openstaat voor specifieke aanpassingen. David Coulthard verwacht dat het aangekondigde afscheid van Gianpiero Lambiase nog voor ongemakkelijke situaties kan zorgen, en Helmut Marko wijst naar de mogelijke opvolger van ‘GP’ naast Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van maandag 20 april.

FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kondigt aan dat er een akkoord is bereikt en dat er een reglementswijziging in de Formule 1 op de planning staat. De FIA was samen met de Formule 1 in gesprek om het reglement aan te passen na de klachten van de afgelopen maanden. Het statement van de FIA-voorzitter lezen? Klik hier!

FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

De Formule 1-teams en de FIA hebben elkaar de hand geschud en er is een akkoord bereikt om het reglement aan te passen, naar aanleiding van de klachten van de afgelopen maanden. De FIA heeft inmiddels ook onthuld waar het precies aan gaat sleutelen. Alle wijzigingen lezen? Klik hier!

Voormalig Red Bull-coureur over Lambiase: 'Hij mag dan bepaalde afdelingen van de fabriek niet in'

De kans bestaat dat Gianpiero Lambiase eerder bij Red Bull Racing zal vertrekken dan in eerste instantie gepland. Althans, dat verwacht David Coulthard, die de situatie vergelijkt met hoe hij het als voormalig Formule 1-coureur ooit meemaakte. De Schot stelt dat de aanstaande overstap van de race-engineer naar concurrent McLaren onvermijdelijk voor een ongemakkelijke situatie op de werkvloer zal zorgen. Lezen wat Coulthard verwacht? Klik hier!

Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit

Daar waar lange tijd werd gedacht dat Audi mogelijk een wijziging in de verhouding tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor in de 2026-power unit zou tegenhouden, onthult Mattia Binotto bij The Race dat het Duitse team eigenlijk best openstaat voor een aanpassing daarvan. De hele uitspraak van Binotto lezen? Klik hier!

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Max Verstappen heeft zijn concurrenten tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers verrast door een slimme truc te gebruiken om extra snelheid uit zijn Mercedes-AMG te halen. De viervoudig wereldkampioen stond natuurlijk volop in de schijnwerpers afgelopen weekend. Lezen wat nu precies de slimme truc van Verstappen is? Klik hier!

Marko wijst naar vervanger 'GP': "Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald"

Volgens Helmut Marko hoeven de fans van Max Verstappen zich geen zorgen te maken dat de Nederlander bij het vertrek van Gianpiero Lambiase genoegen moet nemen met minder. De voormalig adviseur van Red Bull onthult dat er al een tijdje is geanticipeerd op een vertrek van ‘GP’ en dat de vervanger al onderweg is. De hele uitspraak van Marko over Lambiase lezen? Klik hier!

