Dr. Helmut Marko legt in gesprek met OE24 uit dat Toto Wolff met George Russell en Kimi Antonelli over een talenvol duo beschikt, maar dat de Oostenrijkse teambaas van Mercedes nog een troef achter de hand heeft en dat dit niemand minder dan zoon Jack is.

Mercedes lijkt voorlopig gebakken te zitten met het rijdersduo. Zo stelde Wolff vorige maand nog, nadat Max Verstappen verklaarde mogelijk te vertrekken uit de Formule 1, dat het zonde zou zijn als de viervoudig kampioen vertrekt, maar dat er geen plek is bij de Zilverpijlen.

Jack Wolff beschikt volgens Marko over flinke dosis talent

Marko weet echter dat Wolff al naar de volgende generatie aan het kijken is en daarbij kan Oostenrijk na Christian Klien mogelijk weer een Formule 1-coureur opleveren. De voormalig adviseur van Red Bull Racing wijst naar de zoon van Gerhard Berger, die volgens Marko veel belovende signalen laat zien: "Toto Wolff heeft nog een troef achter de hand. Zijn zoon (Jack, 9 jaar) is een echte snelheidsduivel in karting, net als Johan, de zoon van Gerhard Berger. Ik heb voortdurend telefonisch contact met Gerhard." Toch wil Marko niet te hard van stapel lopen: "Laten we afwachten. Er zullen ongetwijfeld bepaalde voorwaarden gelden."

Gerelateerd