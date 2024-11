Hoewel Lando Norris aan de start van de Grand Prix van Brazilië nog alle kaarten in handen had voor het wereldkampioenschap, zat er aan het einde van de race niet meer in dan een zesde plek. De McLaren-coureur wijst vooral naar de timing van de rode vlag-situatie, wat voor hem niet zo lekker uit kwam.

Waar het Norris eerder tijdens het weekend in Brazilië een aantal keren heeft meegezeten, was dat tijdens de race niet zo. Zo kwam de McLaren-coureur binnen tijdens de VSC-periode voor vers rubber, maar viel even later de rode vlag. Dat kwam voor titelrivaal Max Verstappen goed uit, want hij kon op die manier profiteren en uiteindelijk met de zege naar huis gaan. Daardoor is het gat in het kampioenschap weer wat groter geworden en Norris spreekt dan ook zijn teleurstelling uit.

'Was onmogelijk vandaag om te winnen'

"We hadden vandaag gewoon veel pech. Niet meer dan dat. Ik maakte zelf ook wel een aantal fouten, wat me een aantal posities heeft gekost, maar het was onmogelijk om vandaag te winnen. De jongens voor ons hebben gewoon geluk gehad met de gratis pitstop", zo wijst Norris bij Viaplay naar de rode vlag-situatie. Als hem gevraagd wordt hoe hij nu naar de titelstrijd kijkt, legt Norris uit dat hij daar vooral niet aan denkt.

'Dit is geen talent, maar gewoon geluk'

Wel heeft hij het moeilijk met het gelukje voor de top drie. Op de vraag wat hij het lastigste van de dag vond, reageert Norris: "Dat de anderen een gratis pitstop hebben gepakt en geluk hadden." Daar waar diverse coureurs hun race zagen eindigen in bandenstapels en ook Norris hier en daar een momentje kende, wist Verstappen vanuit P17 de zege te pakken en de RB20 op de baan te houden. Hoewel er over een masterclass van de Nederlander wordt gesproken, is Norris het daar bij F1TV niet mee eens: "Dat is het leven soms. Zij [de top drie] namen een gokje en dat betaalde zich uit, dat is geen talent, dat is gewoon geluk."

