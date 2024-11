Max Verstappen heeft in Las Vegas gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn manier van verdedigen ten opzichte van Lando Norris in de laatste weken. In Mexico besloot de FIA de regel aan te passen, waardoor Verstappen zich moest aanpassen. De Red Bull-coureur maakt zich er niet al te druk om en zegt dat hij gewoon de grenzen van het regelement op zoekt.

Verstappen staat erom bekend dat hij zich niet makkelijk laat passeren op de baan. De drievoudig wereldkampioen verdedigt vaak agressief en zeker als iemand buitenom probeert te gaan, is hij niet van plan deze poging te laten slagen. In Austin en Mexico werd deze manier van verdedigen het onderwerp van gesprek en uiteindelijk ging het zelfs zo ver dat de Formule 1-coureurs in gesprek gingen met de FIA om tot een oplossing te komen. De autosportbond besloot de regel wat aan te passen en het leek erop dat dit puur en alleen werd gedaan vanwege Verstappen. De Nederlander zelf lijkt er echter niet zo mee te zitten.

Verstappen laat zich niet buitenom inhalen

"Eerlijk gezegd, al zouden ze [de FIA, red.] dat hebben gedaan, maakt hij mij in eerste instantie niet uit", zo vertelt Verstappen bij de BBC. "Want ik rijd naar wat ik denk dat er mogelijk is binnen wat toegestaan is in de regels. En hoe de regels zijn opgesteld, zo pas ik ze toe." De regel schreef in eerste instantie voor dat wanneer een coureur aan de binnenkant van een bocht voor ligt bij het ingaan van de bocht, hij de coureur aan de buitenkant geen ruimte hoeft te laten. Verstappen wil nooit iemand ruimte geven aan de buitenkant van de bocht. "Ik race persoonlijk niet op die manier. Als ik met iemand race, kan hij me niet inhalen aan de buitenkant. Zo ben ik opgegroeid met racen", zegt hij.

Verstappen zou niet zo hebben geklaagd als andere coureurs

Het geklaag van Norris, McLaren en ook de andere coureurs over de verdedigende manier van Verstappen, is niet iets dat de Red Bull-coureur andersom ook zou hebben gedaan, zegt hij. "Als het mij andersom was overkomen, denk ik niet dat ik degene was die zo hard had geklaagd. Ik zou dan gewoon denken: 'Oké, als dit de regels zijn, dan doen we het zo', in plaats van te schreeuwen dat we de regels moeten veranderen", aldus Verstappen.

