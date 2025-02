Kick Sauber heeft besloten een van haar auto's te koop te zetten. Het gaat om de 2025-bolide die volgende week onthuld wordt tijdens het officiële launchevenement van de Formule 1.

De Zwitserse F1-renstal, die in 1993 debuteerde, heeft haar slechtste seizoen ooit achter de rug. Ze waren namelijk nog nooit laatste geworden in het constructeurskampioenschap. Ze dreigden zelfs puntloos te blijven, totdat Zhou Guanyu de achtste positie wist te bemachtigen tijdens de Grand Prix van Qatar. Diens ploegmaat Valtteri Bottas finishte geen enkele keer in de top tien. Beide coureurs staan in 2025 niet op de grid. Kick Sauber besloot, in samenwerking met Audi dat het team volgend jaar overneemt, om FIA Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto en de ervaren Nico Hülkenberg stoeltjes aan te bieden.

Bieden op launchauto

Op dinsdag 18 februari wordt het doek afgetrokken van de tien Formule 1-wagens voor het seizoen van 2025. De lancering wordt gehouden in de O2 Arena in Londen. Het zal daar waarschijnlijk gaan om zogeheten showcars, waarbij alleen de kleurstellingen worden onthuld maar niet de daadwerkelijke auto's waarmee geracet zal worden. Kick Sauber gaat haar showcar op de veiling brengen. Biedingen beginnen morgen (dinsdag 11 februari) al via F1 Authentics. "De veiling van deze launchauto geeft fans en verzamelaars de kans om een echt stukje geschiedenis te bezitten", vertelde Barry Gough, de CEO van Memento Exclusives, de eigenaar van F1 Authentics. Op hun website zijn overigens ook remblokken, klokken gemaakt van remschijven, voorvleugels, lampen van wieldoppen en schaalmodellen te koop. Hoeveel ze verwachten dat de showcar van 2025 ongeveer op zal leveren, is niet bekend.

