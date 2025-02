Het team van Sauber gaat na 2026 samen met Audi de strijd aan met de wereldtop. Althans, zo hopen ze. In het kader daarvan heeft de Zwitserse formatie nu in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe uitvalsbasis geopend om zo nieuwe talenten aan te trekken.

Momenteel rijdt de renstal van Sauber, met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de gelederen, nog altijd onder die naam in de koningsklasse. Vanaf 2026 slaat echter het grote Duitse Audi de handen ineen met de renstal. Doel: een serieuze aanval wagen op de huidige topteams in de Formule 1. Het wordt nog wel de vraag op welke manier men dat gaat doen. Inmiddels is men op de achtergrond al druk bezig met allerlei zaken om een sterke basis neer te zetten voor de komende jaren. Zo werden onder meer Mattia Binotto en Jonathan Wheatley aangetrokken om het team de juiste richting in te duwen.

Nieuwe uitvalsbasis

Niet alleen qua personeel is men hard bezig met het verbeteren van het team, ook qua faciliteiten en locaties onderneemt Sauber, dat eigenlijk gevestigd is in Zwitserland, een hoop. Men heeft namelijk een nieuw technisch centrum weten te openen in Groot-Brittannië, met als hoofddoel om getalenteerde engineers te verleiden richting het team te komen om mee te werken aan het grote Audi-project dat in 2026 zijn intrede doet, maar waar nu natuurlijk alle voorbereidingen al in volle gang zijn.

Binotto reageert

Binotto is trots op de nieuwe uitvalsbasis, die als 'Motorsport Valley' door het leven zal gaan: "We zijn heel blij om ons nieuwe technische centrum te openen in het Verenigd Koninkrijk ter aanvulling van onze uitvalsbasissen in Hinwil en Neuburg, Uitbreiding naar het Verenigd Koninkrijk helpt ons om dichtbij één van de meest dynamische ecosystemen qua autosport te blijven. Onze visie is om een sterk, samenwerkend netwerk op te bouwen tussen Hinwil, Neuburg en Groot-Brittannië, dit ten behoeve van innovatie en prestaties."

