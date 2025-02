Stake, de titelsponsor van het Kick Sauber F1-team, heeft opdracht gekregen de Britse markt te verlaten. Het zou naar aanleiding zijn van een pikante livestream van een OnlyFans-model. Stake was in Nederland ook al een verbod opgelegd.

Kick Sauber maakte haar slechtste seizoen in de koningsklasse ooit mee vorig jaar. Sinds hun debuut in 1993 waren ze nooit eerder als allerlaatste geëindigd in het constructeurskampioenschap. Zhou Guanyu finishte als achtste tijdens de Grand Prix van Qatar en sleepte op die manier nog 4 punten binnen, maar ploegmaat Valtteri Bottas bleef puntloos. Beiden hebben hun koffers moeten pakken en hebben de rol van reservecoureur aangenomen, Zhou bij Ferrari en Bottas bij Mercedes. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg nemen de stoeltjes over voor 2025 in aanloop naar de overname van Audi. Stake zal de titelsponsor blijven aankomend seizoen, totdat de deal na de laatste race ten einde komt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kick Sauber biedt 2025-auto van launchevenement te koop aan op veiling

Stake in opspraak

De UK Gambling Commission heeft besloten dat Stake de Britse markt moet verlaten, zo weten verschillende media te melden. TGP Europe, het white label-bedrijf achter Stake in het Verenigd Koninkrijk, is geïnformeerd dat het voor aankomende 11 maart verdwenen moet zijn. Stake is een online casino met verschillende vertakkingen, zoals livestreamplatform Kick, en kwam in opspraak toen hun logo te zien was in een pikante livestream van OnlyFans-model Bonnie Blue die het bij Nottingham Trent University specifiek op zo jong mogelijke jongens gemunt had.

Er hangt nu een vraagteken boven de sponsordeal van Stake, aangezien de naam waarschijnlijk moet verdwijnen bij het team voor de Britse Grand Prix op Silverstone. Het zou overigens niet bij deze Formule 1-race blijven. De Kansspelautoriteit hier in Nederland heeft namelijk besloten dat reclamemaken voor online gokken compleet verboden is vanaf 1 juli 2025 en dus zal Stake waarschijnlijk ook niet mogen verschijnen tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort.

Gerelateerd