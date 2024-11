De Formule 1-teams van Ferrari en Mercedes hebben aanpassingen aan de vloer door moeten voeren, nadat de FIA onlangs een technische richtlijn rondom de skid blocks heeft rondgestuurd. Dat bevestigen teambazen Fred Vasseur en Toto Wolff.

Skid blocks zijn titanium plaatjes onder de vloer van Formule 1-wagens. Deze 'blokjes' zorgen voor de welbekende vonkenregen die regelmatig te zien is achter de auto's in de Formule 1, maar dient in de eerste plaats een heel ander doel. De skid blocks worden door de FIA gebruikt om de slijtage van de plank onder de vloer van de auto's te meten. De blokjes zijn tien millimeter dik en moeten na afloop van een race minimaal nog negen millimeter dik zijn, wil een auto door de technische keuring komen. Het motorsportorgaan vermoedde echter dat meerdere teams slimmigheidjes - bijvoorbeeld flexibele onderdelen - gebruikten, om de slijtage te beperken.

Technische richtlijn

In aanloop naar het raceweekend in Las Vegas liet de FIA weten dat meerdere teams aanpassingen hebben moeten doen. Zo ook Ferrari en Mercedes, is inmiddels duidelijk. Ferrari-teambaas Fred Vasseur zei op de persconferentie in Las Vegas: "We hebben een verandering door moeten voeren, ook al kregen we op voorhand de bevestiging van de FIA dat de vloer legaal was", citeert Motorsport.com.

Aanpassingen aan de vloer

Vasseur wil er verder echter geen strijd van maken, zodat hij en zijn team zich kunnen focussen op het constructeurskampioenschap. Ook Mercedes heeft aanpassingen moeten doen: "Wij hebben de manier waarop we onze vloer gebruiken ook moeten veranderen", zo wordt teambaas Toto Wolff geciteerd. Alpine erkende eveneens veranderingen door te hebben moeten voeren, en daar is het waarschijnlijk niet bij gebleven.

