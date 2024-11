Rui Marques heeft het stokje van Niels Wittich overgenomen als de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 1. De coureurs waren eerst sceptisch over het plotselinge ontslag van Wittich, maar onder andere George Russell en Carlos Sainz vertellen tijdens de Grand Prix van Las Vegas dat ze nu erg blij zijn met Marques.

Marques is alweer de vijfde verschillende F1-wedstrijdleider in de afgelopen zes jaar. Michael Masi nam de rol over vanaf 2019 na het overlijden van Charlie Whiting, maar die moest zijn koffers pakken na de controversiële afsluiter van 2021 in Abu Dhabi. Eduardo Freitas en Wittich zouden elkaar vanaf 2022 afwisselen, maar halverwege dat seizoen was de eerstgenoemde alweer weg. Nu is ook Wittich de laan uitgestuurd en staat Marques sinds dit weekend in Las Vegas aan het roer.

Meteen actie

"Positief, om eerlijk te zijn", antwoordde Russell, na het pakken van de pole position, op de vraag wat zijn eerste indruk van Marques is. "We komen een beetje uit een periode waar onze klachten wel werden gehoord, maar er werd heel weinig mee gedaan." Dat is nu anders. "Een aantal coureurs spraken bijvoorbeeld over de track limits bij het uitkomen van bocht 4. We vonden dat een beetje onnodig op een stratencircuit. Hij heeft het op dat moment meteen aangepast." De witte lijn ligt nu verder van de baan. "Volgens mij is dat wat we als coureurs willen zien. We willen gehoord worden en meteen actie zien. Dus ja, tot nu toe is het positief."

Aanpassingen bocht 4 en pitstraatingang

Sainz, die tweede werd in de kwalificatie op het Strip Circuit, sluit zich aan bij de Mercedes-coureur. "Hij staat voor een enorme uitdaging om middenin het seizoen met nog drie races te gaan als wedstrijdleider te beginnen. Het is volgens mij zo'n ingewikkelde rol in de Formule 1 met zoveel variabelen die het lastig maken. Maar ik vind dat hij het meteen vanaf dit eerste weekend heel goed doet. De rijdersbriefing gisteren was een van de besten die we in zeer lange tijd gehad hebben. George had het al over bocht 4, maar we hebben ook gevraagd om veranderingen aan de ingang van de pitstraat om de lijnen zichtbaarder te maken. We konden de lijnen letterlijk niet zien, dus daar maakten we ons erg zorgen om. Vandaag kwamen we aan op het circuit en de lijn van de pitstraatingang is verbreed en er ligt nu een blauwe lijn. We zeiden allemaal hoe geweldig dit was, want ze hebben het op een heel goede manier aangepakt."

