Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is er in Las Vegas helemaal geen probleem met de achtervleugel van de RB20. In eerste instantie kwam het bericht dat het team misschien wel de juiste vleugel was vergeten, maar de teambaas geeft na afloop van de derde vrije training helderheid bij Sky Sports F1.

Tijdens de vrijdag in Las Vegas bleek Red Bull toch wel een aantal problemen te hebben met de wagen. Zo was de grip tijdens de openingsessies toch wel ver te zoeken op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad. De achtervleugel van de RB20 was echter ook niet optimaal, zo bleek. Helmut Marko verklaarde bij Auto Motor und Sport dat het team geen kleinere vleugel mee had genomen en er werd gewezen naar een mogelijke blunder. In gesprek met de Britse uitzendgemachtigde van de Formule 1 geeft Horner echter een andere verklaring.

Red Bull heeft geen achtervleugel ontworpen voor 'low downforce'-banen

"Het kan gebeuren", zo grapt Horner richting de journalisten die vroegen of de vleugel was vergeten. "Nee we zijn de achtervleugel niet vergeten. Er is geen probleem ermee. Ik weet niet waar het vandaan komt. We hebben gewoon geen vleugel ontworpen voor low downforce-circuits. Dat geldt voor hier en Monza", onthult de teambaas. De renstal uit Milton Keynes moest simpelweg keuzes maken. "Het geld wat daarvoor [ontwerp achtervleugel] bedoeld is, hoort bij de budgetcap en je moet kiezen waaraan je dat uitgeeft. De achtervleugel die we nu hebben, die hebben we getrimd [aangepast red.] om de topsnelheid te bereiken, dat is wat veel teams ook hebben gedaan", verklaart Horner.

Achterstand in Las Vegas minder groot, dan het lijkt

Tijdens de derde vrije training klaagde Verstappen over het gebrek aan grip, ook waren er diverse keren blokkerende bandjes te zien. Het duo van Red Bull stond halverwege de sessie stijf onderaan, maar na wat gesleutel aan de wagen van Verstappen, kon de Nederlander uiteindelijk de vijfde tijd rijden. "We zitten er goed bij. Je rijdt met verschillende motorstanden en dan ziet de hele wereld er anders uit, dus we zijn de achtervleugel niet vergeten", aldus Horner.