Russell topt VT3 in Las Vegas, Verstappen tevreden over verbeteringen RB20

George Russell was met een 1:33.570 de snelste man nadat de vlag was gevallen voor de derde en tevens laatste training in Las Vegas. Oscar Piastri en Carlos Sainz sloten daarachter aan en hoewel de grip ontbrak bij de RB20 van Max Verstappen in de beginfase van de sessie, was de Nederlander met een vijfde tijd uiteindelijk niet zo ontevreden.

Tijdens de laatste vrije training in Las Vegas was het relatief koud, alhoewel het met een graad of 15 Celsius al beter was dan tijdens de openingsessies op vrijdag. Voor Red Bull Racing is het geen optimaal weekend in de Amerikaanse gokstad. Zo heeft het team geen specifieke Las Vegas-vleugel bij, waardoor het team volgens Helmut Marko, zo'n zes tienden per ronde verliest.

Artikel gaat verder onder video

Coureurs kijken eerste kwartier kat uit de boom

Het licht ging om 18:30 uur lokale tijd op groen op het Las Vegas Street Circuit. Sergio Pérez was samen met Zhou Guanyu en Lewis Hamilton als één van de eersten op de baan terug te vinden. De Mexicaan opende de dans in een 1:41.941 nadat er zo'n vijf minuten waren verreden en gaf aan dat hij het juiste gevoel nog niet had. Ook aan de Alpine van Pierre Gasly werd tijdens de openingsfase nog flink gesleuteld en het was tijdens het eerste kwartier vrij rustig op de baan. Na zo'n twintig minuten kwam Verstappen ook op de baan. De Nederlander sloot echter met een 1:42.180 aan op P2, nadat hij in de opwarmronde al een blokkerend bandje kende. Het rondje erna was Verstappen wel de snelste, al kon hij de tweede sector van Pérez niet evenaren, die eventjes erna weer naar P1 sprong.

He was struggling for grip on Thursday and Max is still finding his feet so far today #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/YNmmExi5ZD — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

Eerste snelle rondjes op het bord

Norris was de eerste van de topwagens die met de rode band een tijd liet noteren. De nummer twee van het klassement verloor vooral veel tijd in de laatste sector en sloot aan op P3 en in het tweede snelle rondje was Norris iets te enthousiast en brak de achterkant van zijn MCL38 uit, waardoor hij dat rondje moest afbreken. Yuki Tsunoda kon wel de temperatuur in zijn banden krijgen. Op een setje softbanden stond hij met een 1:37.517, na zo 25 minuten, op de eerste plek.

Problemen Red Bull Racing

Verstappen liet meermaals doorschemeren dat de balans van zijn RB20 niet goed was. De Nederlander blokkeerde diverse keren zijn linker voorband bij het ingaan van bocht vijf en gaf aan dat als hij moest doorrijden, dat hij misschien wel zou gaan crashen. Engineer Gianpiero Lambiase haalde Verstappen na dat bericht naar binnen. Het duo van Red Bull stond met nog 25 minuten te gaan stijf onderaan, wel waren Pérez en Verstappen de enigen die op dat moment op de gele banden reden.

Think it’s safe to say Verstappen is not happy with his Red Bull 😬 pic.twitter.com/lCAdCewXHu — The Race (@wearetherace) November 23, 2024

Verstappen toont tekenen van verbetering RB20

Met nog tien minuten te gaan kwamen de Red Bull's ook naar buiten op de rode banden. Russell scherpte op dat moment zijn tijd aan naar een 1:34.218 en nam de snelste tijd over van Hamilton. Het gesleutel van Red Bull leek op dat moment ook te hebben gewerkt, want Verstappen kon op de rode sloffen een 1:34.137 rijden en hij was op dat moment de snelste man. "De wagen voelde een stuk beter aan", zo verklaarde de Nederlander over de boordradio. Russell, Piastri, Sainz en Norris duwden Verstappen enkele minuten later echter wel naar P5. De training werd echter in de slotfase onderbroken door de Aston Martin van Lance Stroll. De AMR24 van de Canadees viel ineens stil, met nog vijf minuten te gaan.

Gerelateerd