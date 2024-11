Het gaat er toch wel op lijken dat General Motors vanaf 2026 met een eigen team in de Formule 1 zal gaan starten. Tegen de komst van Michael Andretti was toch wel veel weerstand binnen de koningsklasse, autofabrikant General Motors lijkt wel het groene licht te gaan krijgen, maar zal niet direct een eigen power unit meenemen.

Het team van Andretti had van de FIA een akkoord om te mogen starten in de Formule 1, maar dat akkoord kwam er vanuit de FOM niet. Eigenaar Michael Andretti heeft echter een stap terug gedaan en met Dan Towriss aan het roer lijken de kansen te zijn gekeerd. Naast Haas wil de sport graag een groot Amerikaans team erbij en dat lijkt General Motors te gaan worden.

Ferrari of Honda-krachtbronnen in 2026

Het is de bedoeling dat de Amerikaanse autogigant vanaf 2026 met een eigen team op de startgrid staat. Daarmee gaat het autobedrijf dus meedoen vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1, met kleinere en wenbaardere wagens. Ook de nieuwe motoren zullen in de achterbak van de wagen zitten. General Motors zal echter niet met een eigen power unit komen. Volgens LastWordsOnSports zal het team in eerste instantie een klantenmotor afnemen van Ferrari of Honda. Vanaf 2028 moet de ontwikkeling van de eigen power unit voltooid zijn en naar verwachting zal er vanaf dat moment een Amerikaanse motor in de wagen zitten.

