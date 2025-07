Het begint er sterk op te lijken dat Sergio Pérez volgend jaar terugkeert in de Formule 1, maar dan in de kleuren van Cadillac. Ed Spencer meldt op X dat de deal zo goed als rond is en dat het Amerikaanse team zich nu vooral buigt over het tweede stoeltje van het team dat in 2026 zijn debuut maakt in de koningsklasse.

Het Amerikaanse Cadillac zal volgend jaar zijn intrede doen in de Formule 1. In de eerste seizoenen lijkt het team vooral gebaat bij ervaring, iets wat Pérez ruimschoots meebrengt. Over het tweede stoeltje is nog weinig bekend. Lange tijd werd verwacht dat het team een Amerikaanse coureur zou willen vastleggen, maar volgens Spencer is dat inmiddels van de baan. De keuze lijkt nu te gaan tussen twee ervaren rijders.

'Pérez sloeg optie Alpine af'

Spencer meldt dat de deal tussen Pérez en Cadillac rond is. De Mexicaan zou de afgelopen zeven maanden met het team in onderhandeling zijn geweest. Ook Alpine leek aanvankelijk interesse te hebben, maar volgens geruchten is de keuze uiteindelijk op Cadillac gevallen. Het zou gaan om een lucratieve overeenkomst waarbij ook geldschieter Carlos Slim betrokken is. Naar verwachting wordt de deal kort na de race in Hongarije officieel aangekondigd, tijdens de zomerstop.

Wie het tweede stoeltje krijgt, is nog niet duidelijk. Valtteri Bottas heeft de afgelopen maanden geflirt met Cadillac, zo verscheen er een ludiek filmpje op sociale media waarin hij wijst naar een geparkeerde Cadillac met twee lege stoelen. Bottas heeft echter nog een andere optie: Alpine zou namelijk op zoek zijn naar een vervanger voor Franco Colapinto, die tot dusver nog niet weet te imponeren. Ook de naam van Mick Schumacher zingt rond als mogelijke teamgenoot van Pérez, al zou hij volgens bronnen gezien worden als plan B, mocht Bottas besluiten niet in zee te gaan met Cadillac.

