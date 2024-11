Lando Norris denkt dat Max Verstappen het kampioenschap niet had kunnen winnen, als de Nederlander in een McLaren had gereden. Dat vertelde hij in een interview tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. De voorsprong die Red Bull Racing aan het begin van het seizoen had, maakte het lastig voor Norris om het gat dicht te rijden.

Verstappen was uitermate oppermachtig in 2023 met 19 overwinningen in 22 Grands Prix. Die dominantie wist hij begin dit seizoen voort te zetten met zeven zeges in de eerste tien races. In Australië viel hij uit met een geëxplodeerde rem, in Miami had Norris een gelukje met de strategie achter de safety car en in Monaco was de snelheid van de RB20 simpelweg ver te zoeken. Na Spanje lukte het Verstappen niet meer om op de bovenste trede van het podium te staan. Norris bracht zijn achterstand terug van 84 tot 44 punten, maar in de zware Braziliaanse regen deelde Verstappen de mokerslag uit door te winnen, terwijl zijn McLaren-rivaal niet verder kwam dan de zesde plaats.

Onmogelijk om te slapen

"Ik probeer een woord te verzinnen dat goed maar niet goed genoeg betekent", antwoordde Norris op de vraag van The Telegraph hoe hij zijn seizoen zou omschrijven. "Iets van niet perfect, maar wel oké." Na de domper die hij meemaakte in de Grand Prix van São Paulo, had hij een "nogal shitty week" thuis in Monaco. "Het was onmogelijk voor mij om te slapen de eerste twee dagen." De Brit zat er heel erg mee dat een realistische kans op het wereldkampioenschap plotseling in rook was opgegaan.

Verstappen had niet gewonnen in een McLaren

Om 84 punten goed te maken op de regerend wereldkampioen was hoe dan ook een enorm lastige taak geweest voor Norris. Hij denkt zelf dat Verstappen, die hij ziet als "een van de beste [coureurs] allertijden", het ook niet had gekund. "Nee, zeker niet", reageerde hij op de vraag of Verstappen de wereldtitel had kunnen pakken in een McLaren. "Niemand in de geschiedenis van de Formule 1 is teruggekomen van zo'n achterstand die ik had. Niemand, nooit. En er zijn in het verleden veel grotere veranderingen in de prestaties van de auto's geweest dan nu. De snelheid die [Red Bull] aan het begin van het seizoen had vergeleken met iedereen, was veel groter dan wij hebben gehad. Ik denk dat als het elke andere coureur was, alhoewel misschien niet elke andere coureur... Maar als Max niet bij Red Bull zat, dan waren onze kansen [op de wereldtitel] veel groter geweest."

