Max Verstappen heeft zich als vijfde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull van de Nederlander kwam niet goed uit de verf door de straten van de gokstad, maar wél staat hij voor titelconcurrent Lando Norris.

Het is tot nu toe een zwaar weekend voor Max Verstappen in Las Vegas. Red Bull Racing komt niet lekker uit de verf op Amerikaanse bodem, en daarnaast heeft de renstal niet de juiste achtervleugel bij zich voor dit weekend. Verstappen verliest hierdoor veel tijd op het rechte stuk - drie tienden in de kwalificatie -, maar waar een steile achtervleugel normaal voor veel grip moet zorgen, gaat de RB20 ook niet lekker in een aantal bochten. Al met al een teleurstellende sessie voor Verstappen, die vanaf P5 zal starten zondag. Hij wordt op de derde startrij geflankeerd door Lando Norris.

Verkeerde achtervleugel

"Er zit gewoon niet genoeg snelheid in de auto", vertelt Verstappen bij Viaplay. "We komen met die vleugel snelheid te kort op het rechte stuk, en dan hebben we ook nog geen grip. Dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Vooral ten opzichte van Mercedes, maar in de kwalificatie ook ten opzichte van Ferrari en zelfs een Alpine. Het belangrijkste voor mij is dat we voor McLaren staan, daar moet ik naar kijken. Maar ja, ik heb alles geprobeerd eruit te halen. Er zat geen foutje in de die ronde, maar er zat niet meer in. We gaan het zien morgen. Ik heb geen idee hoe de long runs zullen zijn. Hopelijk blijven de banden heel."

Een lastig verhaal

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Met DRS open is het een nog groter probleem op het rechte stuk. Het is totaal niet efficiënt voor ons. Maar dat weten we en daar moeten we mee leven. We kregen in de kwalificatie de banden gewoon niet in het juiste venster. En de auto was in sommige bochten niet ideaal, plus natuurlijk die topsnelheid. Als je geen voordeel hebt in de bochten en dan ook nog een nadeel hebt op het rechte stuk, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal."

