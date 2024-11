Hoewel Lando Norris in eerste instantie nog dacht dat McLaren kans maakte op de pole position, moet hij zich na afloop bij Sky Sports F1 gewonnen geven. De Brit wist uiteindelijk de zesde tijd te rijden en staat pal achter titelrivaal Max Verstappen.

De strijd om het kampioenschap lijkt echter wel redelijk voorbij te zijn. Zo moet Verstappen een voorsprong van 62 punten verdedigen. Voor de Nederlander is de opdracht duidelijk, met een finish voor Norris heeft hij zijn vierde titel binnen. Wil Norris de strijd om het kampioenschap spannend maken, dan moet hij voor Verstappen eindigen.

Mercedes en Ferrari te snel voor McLaren

Norris kon, naar eigen zeggen, geen vuist maken tegen de snelheid van de Zilverpijlen. "De top drie of vier was misschien buiten bereik voor ons vandaag. Mercedes is het hele weekend al het snelst, dat is duidelijk. Ferrari zit daar ook bij. Red Bull en wij zitten daar echt nog een flink stuk achter, dat hebben we gezien vandaag", opent Norris. "We hadden natuurlijk wel iets meer verwacht, als je kijkt waar we nu staan. Dat had ook gekund als we het rondje aan elkaar geknoopt hadden. We worstelden elke bocht weer met iets anders. Het ene rondje werkt het wel, het andere rondje weer niet. Het was te moeilijk, een te lastige uitdaging. Als je rondetijd probeert te vinden, maar niet over de limiet wil gaan, dat is erg lastig."

Verstappen met topsnelheid verschalken

Titelrivaal Verstappen staat pal voor de neus van Norris. De Brit erkent dat hij nog altijd voor het kleine kansje wil gaan en legt uit hoe hij Verstappen wil gaan bestrijden. "Ik zal alles doen wat ik kan. Dat is waarom ik hier ben. Ik ga simpelweg niet opgeven, hoewel de kans erg klein is. Ik doe gewoon het beste wat ik kan of ik nu voor een kampioenschap vecht of niet. Het wordt een lange race waarin veel kan gebeuren en we zijn snel op de rechte stukken dus hopelijk wordt dat ons voordeel", aldus Norris.

