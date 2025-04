Max Verstappen wil in de media niet uitgebreid ingaan op de onrustige situatie binnen Red Bull Racing, maar de Limburger laat desalniettemin doorschemeren dat hij zijn onvrede aan het team duidelijk heeft gemaakt.

Het is een rommelige start van het seizoen voor Red Bull Racing. De RB21 presteert niet naar behoren en Liam Lawson is vanwege tegenvallende resultaten - volgens Helmut Marko tégen de wens van Max Verstappen in - na twee races al vervangen door Yuki Tsunoda. Dit na een jaar waarin Red Bull Racing werd geteisterd door een controverse rondom teambaas Christian Horner, vertrekkende kopstukken en de afvlakkende performance van de auto, waardoor Red Bull Racing in 2024 afzakte naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Verstappen maakt onvrede kenbaar

Verstappen wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar het is duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen baalt van zowel de rijderswissel, als de huidige performance van de auto: "Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen bij het team. Ze weten hoe ik erover denk, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is", klinkt het voor de camera van Viaplay. Daarna focus ik mij gewoon weer op mijzelf, dat is wat ik moet doen. Het heeft geen zin om dat [zijn mening] in de media te gooien. Je mag zelf invullen hoe ik erover denk."

Geen invloed op beslissing

Als Verstappen erop wordt gewezen dat Marko al in de media heeft gezegd dat de Nederlander het niet eens was met de beslissing rondom Lawson, klinkt het: "Zoals ik zei, ik heb alles wat daarmee te maken had, maar ook over hoe ik in het algemeen denk, wel duidelijk gemaakt. Uiteindelijk doen ze wat ze zelf willen. Daar heb ik geen invloed op." Op de vraag of hij nog iets tegen Lawson heeft gezegd, antwoord Verstappen kort, maar krachtig: "Ja."

