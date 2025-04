De Grand Prix van Japan van aanstaande zondag vormt voor Mercedes-coureur Kimi Atonelli de allerlaatste kans om een bijzonder record voor altijd weg te kapen bij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Max Verstapppen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste namen die ooit voet in de Formule 1-paddock heeft gezet. De 27-jarige Nederlander heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen, 63 overwinningen, 40 pole positions en vijf grand slams achter zijn naam staan. Daarnaast heeft hij meerdere indrukwekkende records verbroken. Zo won hij in 2023 maar liefst negentien races, het hoogste aantal ooit. Ook won hij in dat jaar tien races op rij, wederom iets dat nog nooit eerder door iemand is gedaan.

Jongste racewinnaar ooit

Een ander bijzonder record van Verstappen, is dat hij de jongste racewinnaar uit de geschiedenis van de sport is. In 2016 won Verstappen op een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen de Grand Prix van Spanje. Een record dat niet snel meer aangescherpt zal worden, aangezien de FIA inmiddels een minimumleeftijd van achttien heeft ingesteld voor de sport. Maar er ligt één kaper op de kust: Kimi Antonelli.

Laatste kans voor Antonelli

De achttienjarige Antonelli debuteert dit seizoen in de Formule 1 bij het team van Mercedes. Het komt niet vaak voor dat een rookie direct instapt bij het topteam, wat het vertrouwen van teambaas Toto Wolff in hem nog maar eens bevestigt. Antonelli, geboren op 25 augustus 2006, krijgt in Japan nog één keer de kans om dat record van Verstappen te verbreken.

