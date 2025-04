In aanloop naar het raceweekend in Japan hebben de teams groots uitgepakt. Het team van Haas heeft bijvoorbeeld een speciale livery, net als Red Bull Racing. Max Verstappen wordt op de vooravond van het raceweekend in Japan gevraagd wie zijn pet heeft ontworpen, en hoewel de situatie bij Red Bull momenteel niet florissant is, kan er nog wel een dolletje vanaf.

Het derde raceweekend van het 2025-seizoen staat voor de deur. Lando Norris leidt momenteel het kampioenschap met 44 punten. Verstappen bezet de tweede plek met 36 verzamelde punten, en George Russell heeft één puntje minder op P3. De nummer vier is de winnaar van de vorige race: Oscar Piastri. Ook in het constructeurskampioenschap staat McLaren bovenaan met 78 punten. Mercedes heeft er 21 minder, en Red Bull staat op de derde plek, voor de neus van verrassend genoeg Williams.

'Coole' pet Verstappen valt in de smaak

Vannacht om 04:30 uur gaat het licht op groen voor de eerste vrije training op Suzuka. Red Bull zal daar rijden met de speciale livery genaamd 'White Bull'. Ook de teamkleding is aangepast, en Verstappen heeft bij zijn praatje voor de pers een speciale editie van zijn pet op, wat toch wel indruk maakt op de journalist. "Mag ik de achterkant van je pet zien? Het ziet er echt heel cool uit", wordt er aan de viervoudig kampioen gevraagd. "Vind je het leuk? Ik heb het ontworpen", grapt Verstappen. Maar de interviewer hoort het sarcasme niet, en dat merkt Verstappen ook: "Nee! Haha, natuurlijk niet."

