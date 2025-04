Amanda Newey, de vrouw van voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey, heeft de uitspraken van Helmut Marko over Yuki Tsunoda ook gelezen. De adviseur van het Oostenrijkse team beweerde dat Newey woedend was op Tsunoda na een incident in 2022, maar volgens Amanda kan dat niet kloppen. Haar man was toen namelijk op 'gardening leave', zo stelt ze op X.

Tsunoda begint dit weekend aan zijn eerste race als Red Bull-coureur. Vorig jaar, nadat bleek dat Sergio Pérez het tempo van teamgenoot Max Verstappen niet meer kon bijhouden, besloot Red Bull om Liam Lawson door te schuiven naar het topteam. Tsunoda had weliswaar meer ervaring, maar zijn inconsistentie bleef een punt van zorg, zo stelde de leiding nog ruim een maand geleden. Lawson wist echter tijdens de eerste twee races niet te imponeren, waardoor de Japanner alsnog zijn promotie kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Newey zou woedend zijn geweest op Tsunoda

Volgens Marko zat Tsunoda al een tijdje tegen een glazen plafond aan en daarvoor wees de Oostenrijker in gesprek met Kleine Zeitung naar de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2022. Tsunoda kwam tijdens die race in aanraking met zijn toenmalige teamgenoot Pierre Gasly. De brokstukken beschadigden de wagen van Verstappen, waardoor hij de zege misliep. Newey zou volgens Marko woedend zijn geweest over die actie van de Japanner en Tsunoda zou zelfs als een rode lap op een stier hebben gewerkt voor de topontwerper.

Reactie Amanda Newey

De vrouw van Newey heeft dat verhaal ook gelezen. "Dat slaat nergens op. Hij was toen op gardening leave," schrijft ze op social media. Toch was Newey in dat jaar nog steeds actief bij Red Bull. Mogelijk doelt Amanda op de laatste periode van 2024, toen Newey daadwerkelijk in zijn afkoelperiode zat om zich voor te bereiden op zijn overstap naar Aston Martin. Die verduidelijking geeft ze echter niet.

