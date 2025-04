Marko onthult dat Newey transfer Tsunoda tegenhield na incident: "Hij was woedend"

Waar Yuki Tsunoda nog een maand geleden niet goed genoeg werd geacht voor Red Bull Racing, maakt de Japanner dit weekend zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal. Dr. Helmut Marko gaat bij Kleine Zeitung in op de plotselinge transfer en wijst naar een incident met Tsunoda, waar vooral voormalig Red Bull-ontwerper Adrian Newey woedend over was.

Tsunoda debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull Racing, dat destijds nog onder de naam AlphaTauri opereerde. De Japanner werd overigens mede dankzij Honda bij het zusterteam gestald. Normaal gesproken promoveren coureurs naar het topteam, maar dat leek bij Tsunoda lange tijd niet te gebeuren. Hoewel Liam Lawson tijdens zijn invalbeurten in 2023 mooie dingen heeft laten zien, beschikte Tsunoda simpelweg over meer ervaring. Uiteindelijk koos de leiding van Red Bull voor de Nieuw-Zeelander, maar na twee Grands Prix in 2025 is alsnog de voorkeur gegeven aan Tsunoda.

Marko geeft ongelijk over Lawson toe

Marko legt uit dat vooral de inconsistentie een probleem was bij de Japanner. "Yuki had lange tijd het imago dat hij niet consistent presteerde en hier en daar domme fouten maakte. Dit gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar in Mexico, waar de beslissing voor ons begon", wijst hij naar het moment dat Tsunoda afviel. "Bij Lawson was het aanvankelijk precies het tegenovergestelde: hij kwam en leverde meteen, ongeacht de druk." Toch kon ook Lawson geen potten breken in de RB21 en Marko geeft zijn ongelijk dan ook toe: "Achteraf gezien was het echter niet de juiste beslissing."

Newey was woedend op Tsunoda na incident

Marko onthult ook dat Newey een overstap van Tsunoda niet zag zitten, en daarvoor wijst de adviseur naar een incident. "Over het algemeen is veel terug te herleiden naar één enkel incident. Daar [GP van Groot-Brittannië 2022] reed Tsunoda een keer Pierre Gasly van de baan, waarna onderdelen van de auto's de onderkant van Verstappen's auto beschadigden, waardoor hij de race verloor. Adrian Newey was toen woedend. Voor hem was Yuki vanaf dat moment een rode lap. Nu is Newey echter weg en heeft Yuki veel aan zichzelf gewerkt", aldus Marko.

