Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio, is er nog altijd van overtuigd dat Red Bull twee verschillende wagens gebruikt voor hun coureurs. De Mexicaan beschuldigt Red Bull ervan twee wagens te produceren die niet gelijk zijn aan elkaar en stelt dat als Max Verstappen in de tweede wagen zou zitten, hij ook moeite zou hebben om uit Q1 te komen.

De teams geven de coureurs dezelfde wagens, al kunnen de rijders deze nog naar wens afstellen. Grote veranderingen worden niet verwacht, want de basis is hetzelfde. Toch kwamen er vorig jaar verhalen, vooral vanuit Mexico, dat Red Bull één topwagen had en een mindere versie. Hoewel het team dat diverse keren heeft tegengesproken, is Pérez senior er nog altijd van overtuigd.

Papa Pérez suggereert dat wagens niet gelijk zijn aan elkaar

In de Fórmula de 2-podcast beargumenteert Pérez senior zijn uitspraak: "Wat ik jullie vandaag ga vertellen, zal opschudding veroorzaken. Ik kan jullie vertellen dat auto nummer 1 niet gelijk is aan auto 11 [Pérez zijn startnummer]. Als je de coureur van auto nummer 1 in auto 11 zet, dan komt auto 11 niet door Q1. Als je de coureur van auto 11 in auto nummer 1 zet, zou hij beter presteren. Het ligt aan de auto. Ze zijn niet hetzelfde."

Tsunoda krijgt kans

Yuki Tsunoda mag vanaf dit weekend zijn stuurmanskunsten laten zien, en Sergio Pérez wenste de Japanner veel succes. Ook stelde hij dat Tsunoda de mentaliteit heeft om te slagen bij Red Bull. Pérez senior hoopt vooral dat Red Bull Tsunoda gelijkwaardig materiaal geeft: "Ik hoop dat ik ongelijk heb en dat Yuki in Japan de beste auto krijgt die Red Bull hem kan geven. Hij is in het thuisland van Honda. Dat is de belangrijkste sponsor. Hij moet zijn trots tonen. Ze kunnen de Japanse fans niet teleurstellen."

