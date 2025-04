De Grand Prix van Japan wordt cruciaal voor Red Bull Racing, zo stelt Formula Analisi Tecnica. Na het spoedoverleg van vorige week donderdag in Milton Keynes zijn er een aantal aanknopingspunten voor de RB21, en hoopt het team met een evolutie van de vloer de weg naar boven te vinden.

Aankomend weekend vindt de derde Grand Prix van het jaar plaats, op Suzuka. Om Max Verstappen een kans te geven op de wereldtitel moet het Oostenrijkse team zich verbeteren. Daarom werd vorige week donderdag een spoedoverleg gehouden in de fabriek in Engeland. Hier werd de planning voor de verdere ontwikkeling van de wagen besproken, evenals het probleem van de bandenslijtage. De race in Japan is een cruciaal moment voor Red Bull, dat nog altijd bezig is om alle eigenaardigheden van de RB21 te begrijpen. Het doel is om vanaf de vijfde race, tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië, alles op orde te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Optimalisatie vloer RB21

Toch is er ook goed nieuws voor Red Bull. De tweede versie van de vloer is namelijk geoptimaliseerd en heeft tijdens de Grand Prix van China tekenen van verbetering laten zien. Verstappen reed in Shanghai het hele weekend met deze vloer en bevestigde de vooruitgang, mede dankzij het werk in de simulator. Het doel was om het potentieel van de RB21 te benutten via de afstelling, en aankomend weekend in Japan gaat Red Bull daarmee verder.

Vorig jaar kwam de RB20 tot leven op Suzuka, een circuit waar een hoge aerodynamische efficiëntie essentieel is. Red Bull zou hieraan tijdens de winterstop veel aandacht hebben besteed, en het niveau zou vergelijkbaar zijn met dat van de MCL39 – zo niet beter, aldus het medium.

Euvels RB21

Toch kampt de RB21 nog met twee grote problemen, waarvan eentje al meerdere seizoenen aanwezig is: het rijden over kerbstones. De Red Bull-bolides hebben simpelweg moeite om de trillingen te verminderen zodra het chassis over de kerbstones gaat. Het team heeft hiervoor enkele verbeteringen doorgevoerd, al is de optimale afstelling nog niet gevonden. Daarnaast vormt bandenslijtage een grote uitdaging, en dat zou in Japan opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen.

Gerelateerd