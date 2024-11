Kravitz prijst Verstappen: 'Max was de volwassene tijdens machtsstrijd bij Red Bull"

Zelfs Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz doet zijn pet af voor de vierde wereldtitel van Max Verstappen. De Brit wijst naar de turbulente periode van Red Bull Racing, waarbij Verstappen als één van de weinigen het hoofd kalm wist te houden en zich vooral liet spreken op de baan.

Het seizoen begon nog uiterst dominant voor Red Bull Racing, maar na Miami werd duidelijk dat het geen herhaling van 2023 zou gaan worden. Daarnaast was het binnen het Oostenrijkse team ook een tijd onrustig. Zo speelde er een machtsstrijd tussen de Oostenrijkse tak van het team en de Thaise tak van Red Bull. Diverse kopstukken hebben halverwege het seizoen hun ontslagbrief ingeleverd en de val van Red Bull leek aanstaande. Hoewel de RB20 uiteindelijk niet meer de snelste auto bleek te zijn, wist Verstappen aan schadebeperking te doen en heeft hij daarom zijn vierde titel weten te pakken.

Titel werk helend binnen Red Bull

Kravitz loopt na afloop van de wedstrijd in Las Vegas zijn rondje in Ted's Notebook en wijst naar het kantoortje van Red Bull Racing: "Ze zijn nog steeds aan het debriefen, zelfs als je een kampioenschap wint en zelfs als je iets te vieren hebt, moet je een debrief doen. Terwijl de rest van ons de dag aan het doornemen is, maar vooral kijkt naar wat voor een grote kampioen Max Verstappen is. Er was vandaag veel emotie, veel reflectie en er was zelfs een helende werking, denk ik. Als je terugdenkt aan Bahrein, waar Red Bull uit elkaar begon te vallen, natuurlijk moet er dan ook wat genezing komen."

Begin van Verstappen-dynastie is begonnen

Verstappen heeft zijn vierde titel op rij weten te pakken en enkele bobo's in Las Vegas hadden het over een dynastie die Verstappen inmiddels aan het opbouwen is. "Ze hebben gelijk. Het is een Max-dynastie en wij zijn er helemaal voor. Hij kan volgend jaar zomaar weer een titel winnen. Max vertelde dat hij kalm moest blijven en ik denk dat dit iets is wat de komende dagen zal blijken. Ondanks de chaos, de machtsspelletjes van eerder dit jaar, bleek Max de volwassene in de kamer te zijn. Hij moest kalm blijven en wat ook naar buiten zal komen is wat Gianpiero Lambiase vertelde dat Max veel uren heeft doorgebracht in de fabriek", legt Kravitz. Daarna komen ook de complimenten van Kravitz: "Laten we niet vergeten, Max had niet de snelste auto, voor zowat driekwart van het jaar."

