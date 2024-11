Jos Verstappen blikt terug op het 2024-seizoen en stelt dat zoon Max, ondanks de tegenslagen bij Red Bull, het hoofd koel heeft gehouden en altijd stabiel is gebleven. Ook toen er vanuit de Britse media flink wat kritiek kwam, heeft Verstappen junior vooral laten zien dat hij 'mentaal sterk' was.

Het 2024-seizoen is uiteindelijk bekroond met het kampioenschap van Verstappen. Red Bull Racing ging echter wel een turbulent jaar in, waarbij het begon met de noodklok die door Jos werd geluid. In zijn ogen was het team aan het imploderen en daardoor zouden er kopstukken vertrekken. Dat is dan ook gebeurd, want diverse hoofdpersonen hebben het Oostenrijkse schip verlaten. Desondanks is de wereldtitel bij de coureurs binnengehengeld, daar waar de constructeurstitel wel echt uit zicht lijkt.

'Soms best moeilijk om niet de telefoon te pakken'

In gesprek met Formule1.nl haalt Jos 'The Boss' opgelucht adem. "Op sommige momenten zat ik me op te vreten. Er gebeurden gewoon dingen waarbij je zag dat het qua prestaties de verkeerde kant op ging. En dan was het soms best moeilijk om niet de telefoon te pakken en diegene op te bellen", zo vertelt Verstappen senior. De dieptepunten waren in zijn ogen aanwezig, waardoor het, naar eigen zeggen, niet het leukste seizoen was.

Max heeft criticasters ongelijk bewezen

Ondanks de onrustige periode bij Red Bull Racing heeft Verstappen junior het hoofd koel gehouden. "Hij heeft zichzelf goed onder controle en is gewoon heel stabiel in dat opzicht. Hij heeft zich ook weinig aangetrokken van wat er over hem is gezegd en geschreven. Hij hoort en ziet het allemaal wel, maar het raakt hem niet. Ik denk dat Max daar altijd heel goed mee omgaat. Hij staat er goed in en is mentaal enorm sterk", aldus Jos.

