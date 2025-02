Jos Verstappen heeft de seizoensopener van het Belgian Rally Championship op zijn naam geschreven. Hij domineerde afgelopen zaterdag de Rally van Haspengouw met de Škoda Fabia RS Rally2 en zijn vaste navigator Renaud Jamoul.

De Rally van Haspengouw bestond uit twaalf etappes, verdeeld over drie omlopen van de vier etappes Boekhout, Gelmen, Halle-Booienhoven en Gingelom. Tijdens de eerste etappe moest Verstappen 0.2 seconden toegeven op de Citroën C3 Rally2 van Emile Breittmayer, maar hij versloeg de Fransman op 1.1 seconden tijdens de tweede etappe. Het leek al vroeg duidelijk dat de strijd om de overwinning zou gaan tussen de door Red Bull en Verstappen.com gesteunde coureur en Breittmayer, aangezien de rest van de competitie het tempo niet kon volgen, maar de laatstgenoemde crashte er op Halle-Booienhoven 1 al uit.

Veel water op de baan

Het had veel geregend wat voor lastige omstandigheden zorgde. "We hebben voor de wedstrijd veel getest, maar vooral bij droog weer, dus het was een heel verraderlijke eerste omloop", vertelde Verstappen bij Verstappen.com. "Er stond vooral in Halle-Booienhoven veel water op de baan. Gelukkig hadden we de regenbanden extra bijgesneden, waardoor ik toch wat grip vond. Jammer dat Emile van de baan is gegaan, maar het blijft opletten."

De Nederlander won drie etappes bij de tweede omloop en twee etappes bij de derde en laatste omloop. Hij zegevierde in de Rally van Haspengouw met een ruime voorsprong van 52 seconden op Frédéric Miclotte, die eveneens reed met een Škoda. De Toyota GR Yaris Rally2 van Pieter Tsjoen completeerde het podium.

"Op het einde zijn we wat voorzichter geworden met niet te veel risico’s, want het was gewoon ontzettend glad. Het was heel gemakkelijk om foutjes te maken, maar ik ben er blij mee", zei Jos aan de finish.

