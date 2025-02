Volgens Jos Verstappen is het aan Red Bull om te laten zien dat het ook met de nieuwe lichting een kampioenschapswinnende auto kan bouwen. Het Oostenrijkse team heeft vorig jaar een aantal sleutelpersonen verloren en hoewel Jos The Boss vertrouwen heeft in de renstal, wil hij het in gesprek met RaceXpress toch eerst nog even afwachten.

Aankomende week gaan de testdagen in Bahrein van start en vanaf dat moment krijgen de teams enigszins een idee van waar ze staan. Toch blijft het allemaal koffiedik kijken, want tijdens de testdagen laten de teams niet echt het achterste van hun tong zien. Voor Verstappen junior breekt ook een belangrijke periode aan. Zo verloor Red Bull Racing in 2024 een aantal sleutelpersonen, waaronder ontwerper Adrian Newey.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen over boegeroep richting Max: 'Vind het niet kunnen en echt een teleurstelling'

'Hopelijk heeft Red Bull een goede auto gebouwd'

Je weet ook niet hoe de anderen ervoor staan. Alles is nieuw. Volgende week gaan ze testen, dus dan kan je een beetje zien wat er gebeurt, maar ook weer niet helemaal," aldus Jos in antwoord op de vraag of hij vertrouwen heeft in de RB21. "Het is gewoon afwachten en hopen dat Red Bull een goede auto heeft gebouwd. Want dat is wel ontzettend belangrijk voor Max: kunnen ze het nog, met deze nieuwe mensen, om een goede auto neer te zetten? Want dat neem je ook mee naar volgend jaar, waar alles nieuw is." Daarmee kijkt hij al vooruit naar 2026, wanneer het nieuwe reglement ingaat. "Kijk, als ze hier al niet uitkomen, dan maak je je wel zorgen voor de jaren daarna. We zijn optimistisch, maar we willen wel zien dat het vooruitgaat."

OOK INTERESSANT: Mansell wijst naar veelbelovende signalen over RB21: 'Red Bull heeft goed werk geleverd'

Ontwikkeling 2026-wagen

De teams moeten dit seizoen de knoop doorhakken over het juiste moment om te stoppen met de ontwikkeling van de 2025-wagen en over te schakelen naar de auto voor het volgende seizoen. De viervoudig kampioen zal daar echter geen rol in spelen. "Dat laat je aan het team over. Daar heb je niet zo goed zicht op. Hoe ze dat aanpakken hangt ervan af hoe je ervoor staat, of je snel bent of juist niet. Dat is nog heel ver vooruitkijken."

Gerelateerd