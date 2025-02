Volgens Jos Verstappen hebben de Engelse Formule 1-fans zich afgelopen dinsdag in de O2 Arena van hun slechtste kant laten zien. Red Bull Racing kreeg toch wel wat boegeroep te verduren en volgens Jos 'The Boss' reist zoon Max volgend jaar niet meer af naar het evenement, als het weer in Engeland wordt gehouden.

Om het 75-jarige bestaan van de sport te vieren, had de Formule 1 afgelopen dinsdag een speciaal evenement in de O2 Arena georganiseerd. Normaal presenteren de tien teams hun livery's op een eigen evenement, maar dit jaar werden de renstallen opgetrommeld om dat in Londen te doen. Verstappen is nu eenmaal niet de populairste Formule 1-coureur in het Verenigd Koninkrijk, en dat was dinsdag goed te horen.

Jos: 'Snap de Engelsen wel, maar dit was teleurstellend'

Vader Jos is over het algemeen wel tevreden over het evenement, maar heeft in gesprek met RaceXpress ook de reactie van het publiek gehoord. "Op zich vond ik het wel een redelijke opzet, alleen ik vond het wel beschamend wat daar gebeurde met Red Bull Racing. Dat die Horner zo uitgejoeld werd en Max werd ook uitgejoeld. Dan ben je daar voor de Formule 1 om toch een beetje de sport te promoten en allemaal. Dan word je uitgejouwd door het publiek. Ik vind dat niet kunnen", zo legt Verstappen senior uit. Wel begrijpt hij de reactie van het publiek: "Kijk, ik snap het wel. Max is de enige die die Engelsen het vuur aan de schenen legt en die precies zegt waar het op staat, maar ik vind het niet kunnen en echt een teleurstelling wat daar is gebeurd."

Max slaat F1-evenement in Londen volgend jaar over

Daarnaast is er ook een duidelijke reactie gekomen vanuit de viervoudig wereldkampioen. "Nee, Max heeft daar geen zin in om uitgejoeld te worden voor 25.000 mensen. Hij zegt ook: Als dit volgend jaar weer in Engeland is, dan zien ze mij daar zeker niet en ik geef hem groot gelijk. Als ze zo tekeer gaan, wat moet je daar dan doen. Hij moet zich toch klaarmaken om daar naar toe te gaan en dan word je zo uitgejouwd en ik denk dat ze daar maar eens flink naar moeten gaan kijken, dat hoort niet bij deze sport", aldus Jos.

