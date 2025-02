'Red Bull niet blij met boegeroep tijdens F1 75-evenement in Londen'

Het team van Red Bull Racing was erg verrast en vooral niet blij met de reactie van het publiek in de O2 Arena, zo stelt de Britse tak van ESPN. F1-journalist Nate Saunders meldt dat het team vooral boos was omdat zij het mikpunt waren van het gejoel en stelt dat daar waarschijnlijk ook een goede reden voor is.

Hoewel de Formule 1 natuurlijk topsport is, is het vandaag de dag meer dan ooit entertainment, mede aangewakkerd door de Netflix-serie Drive to Survive. Het Oostenrijkse team is in Engeland al niet zo populair, en dat was dinsdag te horen tijdens het F1 75-evenement. Vooral Red Bull-teambaas Christian Horner en Max Verstappen moesten het ontgelden, terwijl Liam Lawson er nog redelijk vanaf kwam.

Organisatie had moeten ingrijpen

Saunders gaat in de podcast in op het moment dat teambaas Horner aan het woord kwam: "Er was een moment waarop je kon zien dat hij reageerde op het boegeroep. Hij begon te praten, stopte toen heel even en zei vervolgens iets van: 'Oh, oké' en ging weer door." Volgens hem had de organisatie hier ook een fout gemaakt: Red Bull had simpelweg niet zoveel spreektijd moeten krijgen. "Je moet het omdraaien: je moet iemand niet twee minuten spreektijd geven als je ervan uitgaat dat hij die reactie krijgt. Red Bull was verrast en behoorlijk ongelukkig met de situatie. Het boegeroep was tot daar aan toe, maar ze waren vooral boos dat het alleen op hen gericht was." Toch was het niet alleen Red Bull dat werd uitgejoeld; ook de FIA was niet echt populair. Saunders voegt daaraan toe: "Als mensen je uitjoelen, dan zal daar ook wel een reden voor zijn."

'Red Bull had boegeroep kunnen verwachten'

Sportverslaggever Nicole Briscoe vindt het overigens heel logisch dat het team van Verstappen werd uitgejoeld: "Als je Red Bull bent en je hebt de achtergrond en chaos meegemaakt, inclusief de problemen rondom Christian Horner, en je hebt de sport zo gedomineerd terwijl je nooit echt populair bent geweest… Dan vraag ik me af: hoe kun je zo naïef zijn over hoe je wordt waargenomen in de wereld? Voor mij was het overduidelijk dat juist dit team het meest uitgejoeld zou worden."

