Het team van Ferrari heeft op woensdag de benen gestrekt van zijn nieuwe wapenfeit voor 2025: de SF-25. Naast Lewis Hamilton zijn er ook enkele personeelsleden van Mercedes overgekomen naar Maranello, en volgens Motorsport-Magazine is er mogelijk een trucje van de Duitse renstal meegekomen.

Afgelopen dinsdag trapte de koningsklasse het nieuwe seizoen af in de O2 Arena, waar de teams hun livery’s voor het 2025-seizoen presenteerden. De 2025-wagens zelf waren die avond niet te zien, maar de teams zijn inmiddels al begonnen met de shakedown van hun auto’s. Die van Ferrari vond plaats op het privécircuit in Fiorano, en experts van het medium hebben al gelijkenissen ontdekt met de Mercedes W15.

Mercedes testte de variant tijdens wintertest 2024

Het gaat dan specifiek om de bevestigingspunten van de bovenste draagarm van de voorwielophanging. De W15 van Mercedes had tijdens de testdagen van vorig jaar twee bevestigingspunten voor de draagarm op het chassis zitten. Hierdoor was het in theorie mogelijk om de draagarm van de voorwielophanging per sessie aan te passen. Het Duitse team testte de ophanging, die wordt gezien als een trucje, alleen tijdens de testdagen van 2024, want voor de rest van het seizoen hield het team het bij één variant.

Shakedown Ferrari in Fiorano

De foto's van de shakedown van Ferrari lieten een uitstulping zien rond de draagarm en het bevestigingspunt op het chassis. Het zou ingaan tegen de trend van de teams om een anti-dive-effect te creëren. Hiermee wordt kortweg voorkomen dat de auto naar beneden duikt, bij het aanremmen voor een bocht. Teams kiezen normaal gesproken voor een zo laag mogelijk bevestigingspunt, zodat de auto minder de neiging heeft om te duiken. Ferrari lijkt echter te testen met twee verschillende varianten, net zoals Mercedes vorig jaar.

