Volgens Red Bull-monteur Calum Nicholas gaat het nog een flink karweitje worden voor Max Verstappen om aan het einde van het jaar met zijn vijfde titel naar huis te gaan. De monteur voorspelt een titelstrijd tussen misschien wel zes coureurs en hoopt in The Red Flag Podcast dat de RB21 een wapen is waarmee het team steevast om de overwinningen kan knokken.

Afgelopen dinsdag werd in de O2 Arena het Formule 1-seizoen afgetrapt met het F1 75-evenement. Daar toonden de tien teams het kleurenschema van de wagens van het nieuwe seizoen. De experts verwachten allemaal een razendspannend seizoen, waarbij de topteams waarschijnlijk heel dicht bij elkaar zitten. Ook Nicholas verwacht een spannende titelstrijd.

Onvoorspelbaar seizoen

Daar waar de monteur in het verleden nog erg overtuigd was van de wagens van Red Bull, is hij wat betreft het 2025-seizoen, iets voorzichtiger. "Het is lastig om te voorspellen, want de wagen ziet er niet drastisch anders uit dan vorig jaar. Het is moeilijk om naar je eigen auto te kijken om vervolgens te zeggen: ja, we zitten erbij. Ik heb dat overigens lange tijd wel gedaan, vooral tussen 2015 en 2020. Die periode keek ik naar de auto en dacht ik: 'het ziet er goed uit en we gaan er snel mee zijn'. Bij de vierde race had Mercedes ons vervolgens helemaal ingemaakt", legt hij uit.

Vijf à zes coureurs kunnen meedoen voor wereldtitel

Wat betreft de titelstrijd in 2025 kijkt Nicholas naar de slotfase van 2024. "Heel realistisch gezien gaat het een heel spannend kampioenschap worden, voor zowel de constructeurs als bij de coureurs. Als we ervan uit mogen gaan dat de teams dit jaar doorgaan waar ze vorig jaar geëindigd zijn, dan wordt het gewoon heel spannend." Behalve McLaren zijn Red Bull, Ferrari en Mercedes met nieuwe line-ups gekomen en Nicholas verwacht dan ook dat al die coureurs wellicht gaan meedingen voor de wereldtitel. "Dit gaat waarschijnlijk een gevecht worden tussen meer dan twee coureurs. Het zou zomaar tussen vijf of zes coureurs kunnen gaan", aldus de monteur van Red Bull Racing.

