Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft Mercedes een flinke blunder begaan door een tijdstraf van George Russell te vergeten tijdens de Grand Prix van Monaco. De analist stelt dat de gemaakte fout "Formule 1-onwaardig" is en legt een aanzienlijk deel van de schuld bij de Britse coureur zelf. Dat laat de oud-coureur weten in het programma Race Café.

De renstal kende een wisselvallig raceweekend in de straten van Monte Carlo. Waar Andrea Kimi Antonelli de wedstrijd wist te winnen, liep de race voor zijn teamgenoot uit op een teleurstelling. Russell had een straf gekregen voor te hard rijden in de pitstraat, maar het team verzuimde deze in te lossen tijdens zijn pitstop. De huidige nummer drie uit het wereldkampioenschap werd uiteindelijk als twaalfde gekwalificeerd en scoorde zodoende voor de tweede race op rij geen punten.

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Presteren onder druk

Ondanks de dominante positie van Mercedes in het constructeurskampioenschap ging het bij de wagen van George Russell dus mis. Doornbos benadrukt dat de koningsklasse van de autosport onvoorspelbaar blijft. "Weet je wat het is? De Formule 1 blijft een bijzonder spelletje. Je kan alles analyseren, je kan alles voorbereiden met de data, maar het draait allemaal om presteren onder druk", legt de analist uit. Volgens de oud-coureur speelde dat element een grote rol bij de gemiste straf. "Dat je zo'n tijdstraf niet inlost in de pitlane... Er is nog steeds een menselijk aspect dat fouten maakt als de druk erop staat", aldus Doornbos.

Toch kijkt de televisiepersoonlijkheid niet alleen naar de monteurs van het Duitse team. "Wat ik nog het meest opvallende vind: George Russell", vervolgt hij zijn betoog. De Brit staat erom bekend dat hij de regels scherp in de gaten houdt tijdens de Grands Prix. "We kennen Russell op de boordradio, ook in deze race, als iemand die het hele reglementenboek steeds voorleest. Isack Hadjar had minder dan tien autolengtes, ik zie dat hij wat op zijn linkervoorband heeft of hij staat niet in zijn startbox. Hij is er altijd mee bezig", somt Doornbos op. Het verbaast de Nederlander dan ook dat de rijder niet zelf ingreep. "Dat hij zelf ook niet zei: jongens, ik kom nu naar binnen, maar laten we eerst die tijdstraf inlossen", klinkt het kritisch.

Een weekend met twee verhalen voor Mercedes

De uitvoering van de bandenwissel zelf liet eveneens te wensen over bij de formatie uit Brackley. "Je zag geklungel met die voorwielen", observeert Doornbos, die het geheel nogmaals "Formule 1-onwaardig" noemt. Toch is de schade voor Mercedes beperkt gebleven, aangezien de formatie inmiddels 244 punten heeft verzameld en bovenaan staat in de rangschikking. Bovendien zorgde de andere kant van de garage voor aanzienlijk succes. Antonelli boekte in het prinsdom zijn vijfde opeenvolgende zege en leidt het kampioenschap met 156 punten. Dat perspectief biedt troost, ziet ook Doornbos. "Aan de andere kant hadden ze een coureur die de ster van de show was, dus dat verzacht de pijn een beetje", sluit hij af.

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